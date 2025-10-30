Caen 2 sujetos con más de 300 armas de fuego

LAREDO, Texas.- Dos sujetos que viajaban en dos camionetas fueron detenidos y sorprendidos con armas de fuego, municiones y cargadores, quienes al ser cuestionados sobre el origen del armamento confesaron que les habían pagado para llevarlas de un país a otro.

Emilio Ramírez Cortés, de 48 años de edad, manejaba una Chevrolet Silverado con placas del vecino país, mientras su hijo Emilio Ramírez Díaz conducía una vagoneta Chevrolet Tahoe e iban en tándem uno detrás del otro, así llegaron a la garita de salida de Estados Unidos en el Puente Internacional "Juárez-Lincoln" el pasado jueves 23 de octubre.

Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lograron detenerlos y se espera que este viernes 31 de octubre comparezcan ante un juez federal en esta frontera, para escuchar las acusaciones.

Nicholas J. Ganjei, fiscal federal del Sur de Texas, dijo que Emilio Ramírez es residente legal y el hijo es estadounidense.

Los remolques son cajas cerradas, cuyas paredes estaban acondicionadas para llevar oculto el arsenal, superior a 300 armas, magazines y balas.

Ambos están detenidos y serán presentados por primera vez ante un juez en esta ciudad por tráfico de armas de fuego, municiones, magazines o cargadores, además de accesorios para otras armas.