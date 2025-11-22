Busca convertir el condado de Harris en bastión republicano

Dos semanas antes de las elecciones, el gobernador Greg Abbott visitó un restaurante de barbacoa en el condado de Harris para animar a los votantes y compartir sus dos objetivos para las elecciones de mitad de mandato del próximo año. El primero es ganar su propia contienda, lo que le permitiría regresar a la gobernación para un cuarto mandato. La segunda es cambiar el rumbo del condado de Harris.

"Tengo 90 millones de dólares en mi cuenta bancaria y voy a gastar la mayor parte en el condado de Harris, Texas, para asegurarme, distrito por distrito, de movilizar a los votantes que participaron en las elecciones presidenciales y a los que nunca antes han votado", dijo Abbott. "Tenemos que ganar el condado de Harris y convertirlo en un bastión republicano".

¿Cuál es el contexto electoral en el condado de Harris?

El condado, donde reside uno de cada seis tejanos, es crucial para las aspiraciones estatales de ambos partidos. Ha sido demócrata durante aproximadamente una década, tras haber sido durante otra década un condado indeciso que votó por George Bush en 2004, Barack Obama en 2008 y nuevamente, por un margen muy estrecho cuatro años después; pero que también mantuvo a republicanos populares en cargos locales.

El ascenso del presidente Donald Trump eliminó entonces la mayor parte de la ambigüedad. La última vez que Trump estuvo en la Casa Blanca, los demócratas arrasaron en el condado en las elecciones de mitad de mandato de 2018. Entre los republicanos derrotados —59 jueces entre ellos— se encontraba el entonces juez del condado, Ed Emmett, quien hasta entonces había gozado de un amplio apoyo hasta que fue vencido por Lina Hidalgo, una joven de 27 años que nunca había asistido a una reunión del tribunal de comisionados que pronto presidiría.

Desde entonces, el condado con Houston como centro se ha mantenido como un contrapeso fiable al gobierno estatal de Texas, dominado por los republicanos durante tres décadas. Hidalgo ha discrepado con los funcionarios estatales en diversos temas, desde la respuesta del condado a la COVID-19 hasta las elecciones, como cuando creó nuevas —y a veces creativas— oportunidades para votar que provocaron la oposición y el escrutinio de los líderes estatales.

¿Qué estrategias están implementando los republicanos?

Si la elección de Hidalgo en medio de la ola azul de 2018 marcó el comienzo de una era de control demócrata del condado más grande del estado, ahora los republicanos quieren que su partida, ya que no buscará la reelección, ponga fin a esa era. "Tenemos votantes más que suficientes en el condado de Harris para ganar", declaró Dave Carney, estratega jefe de Abbott, en una entrevista. Advirtió que no será una victoria aplastante, pero que espera algunos triunfos.

De cara al próximo año, los republicanos están pasando a la ofensiva, encontrando esperanza en las recientes elecciones donde recuperaron parte de las pérdidas de 2018 y estuvieron a menos de dos puntos de derrotar a Hidalgo en 2022. Y parece que los demócratas se están tomando la amenaza en serio, incluso con el nuevo impulso tras las victorias de este mes en todo el país.

"El mayor dilema que he enfrentado durante todo este tiempo es que, matemáticamente, potencialmente y en la realidad, el condado de Harris es el condado clave", dijo Mike Doyle, líder del Partido Demócrata del condado.

Doyle se sentía optimista tras las elecciones. Destacó los resultados de las elecciones del distrito escolar independiente de Cypress-Fairbanks, donde tres candidatos progresistas a la junta escolar derrotaron a los republicanos que habían aparecido junto a Abbott en el restaurante de barbacoa. Y vio cómo los demócratas ganaban en todo el país.