Dan orientación sobre la elección anticipada

Dallas, Texas

Este año es de elecciones presidenciales en Estados Unidos, las cuales están programadas para el 5 de noviembre, recuerda una nota de The Dallas Morning News-Al Día Dallas.

Previo a la elección general se realizan las elecciones primarias, programadas en Texas para el 5 de marzo, mientras que los ciudadanos registrados pueden ejercer su derecho al voto en el proceso de elecciones anticipadas, refiere la nota.

Las elecciones primarias en Texas están programadas para el 5 de marzo, sin embargo, los electores pueden ejercer su derecho en votaciones anticipadas a partir del 20 de febrero y así evitar esperar hasta el día de la elección para emitir su voto.

A continuación le explicamos qué es la votación anticipada, los días y horarios que tiene para ejercer su derecho en el Norte de Texas, de acuerdo con la información emitida por las autoridades.

ELECCIONES ANTICIPADAS

Las elecciones anticipadas, la votación temprana o "early voting", como se conoce en inglés, es un período diseñado para darle más tiempo a los electores para ejercer su derecho, con la posibilidad de votar en más de un sitio habilitado y en un lapso que le permita programarse y cumplir con su obligación.

En esta ocasión, como en prácticamente todos los procesos electorales, este período se realiza durante las dos semanas previas a la elección. En el caso de las elecciones primarias programadas para el 5 de marzo, la votación temprana se inicia el 20 de febrero, con la posibilidad de emitir el voto en más de un sitio en cada condado.

Cuándo son?

Para las elecciones primarias, el voto anticipado empieza el 20 de febrero, incluye sábado y domingo y ofrece diferentes horarios.

Según el Departamento de Elecciones del condado de Dallas, del martes 20 al viernes 23 de febrero, los horarios son de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El sábado 24, en cambio, se podrá votar desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y el domingo 25, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. De la semana del lunes 26 de febrero al viernes 1 de marzo, los horarios serán de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

De no votar en este lapso, deberá hacerlo el día de la elección, el 5 de marzo, entre 7:00 a.m. y 7:00 p.m.

Quién puede votar

Cualquier ciudadano registrado para votar puede hacerlo de manera anticipada, pero debe hacerlo en persona, salvo los casos en que se califique para realizar el voto por correo.

Dónde puedo votar?

Los votantes pueden emitir su voto en cualquier lugar de votación habilitado en el condado donde están registrados para votar. Consulte el sitio web de la Secretaría de Estado de Texas, Mi Portal de Votantes para revisar su registro y ver los sitios donde puede emitir su voto anticipado: https://teamrv-mvp.sos.texas.gov/MVP/languageChange.do

Asimismo, los electores del condado de Dallas y el resto del Norte de Texas pueden revisar el mapa que ofrece la página web del condado para encontrar el centro de votación que más les convenga, sin importar donde vivan.

Tenga en cuenta que los lugares de votación temprana y las casillas para el día de las elecciones no siempre coinciden. Verifique los lugares de votación abiertos en su área antes de dirigirse a emitir su voto en los sitios arriba mencionados.