Ejecución del hombre de Alabama fue fallida

Funcionarios penitenciarios de Alabama aparentemente estropearon la ejecución de un recluso el mes pasado, alega un grupo contra la pena de muerte, citando el tiempo que pasó antes de que éste recibiera la inyección letal y una autopsia privada que indica que su brazo pudo haber sido cortado para encontrar una vena.

Joe Nathan James Jr. fue ejecutado el 28 de julio en una prisión de Alabama por la muerte a tiros de su exnovia, en 1994. La ejecución se llevó a cabo más de tres horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos denegara una solicitud de suspensión.

"Someter a un prisionero a tres horas de dolor y sufrimiento es la definición de un castigo cruel e inusual", dijo en un comunicado Maya Foa, directora de Reprieve US Forensic Justice Initiative, un grupo de Derechos Humanos que se opone a la pena de muerte. "Los Estados no pueden seguir fingiendo que la abominable práctica de la inyección letal es humana de alguna manera".

El Departamento de Ciencias Forenses de Alabama rechazó una solicitud para publicar la autopsia estatal de James, citando una revisión en curso que se realiza después de cada ejecución. Los funcionarios no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre la autopsia privada, que fue reportada por primera vez por The Atlantic.

En el momento de la ejecución, el comisionado de correccionales de Alabama, John Hamm, dijo a los periodistas que "No pasó nada fuera de lo común". Hamm dijo que no estaba al tanto de que el prisionero peleara o se resistiera a los oficiales. Posteriormente, el Estado reconoció que la ejecución se retrasó debido a las dificultades para establecer una vía intravenosa, pero no especificó cuánto tiempo tomó.

La demora entre el visto bueno de la Corte y la ejecución, combinada con la autopsia, apunta a uno de los peores fracasos en la historia moderna de la pena de muerte.

El Dr. Joel Zivot, profesor de Anestesiología en la Universidad de Emory y experto en inyección letal que presenció la autopsia privada, dijo que parecía que hubo numerosos intentos de conectar una línea.

Zivot dijo que vio "múltiples sitios de punción en ambos brazos" y dos incisiones perpendiculares, cada una de aproximadamente 3 a 4 centímetros (1 a 1,5 pulgadas) de largo en el medio del brazo, lo que dijo, indica que los funcionarios habían intentado realizar un "corte", un procedimiento en el que se abre la piel para permitir la búsqueda visual de una vena. Dijo que la incisión es una intervención médica antigua que rara vez se realiza en entornos médicos modernos, y que sería dolorosa sin anestesia. También dijo que vio evidencia de inyecciones intramusculares que no estaban cerca de una vena.

El sistema penitenciario del Departamento de Correccionales de Alabama emitió una declaración escrita en la que señaló que "el protocolo establece que si las venas son tales que no se puede proporcionar un acceso intravenoso, el equipo realizará un procedimiento de línea central", que consiste en colocar un catéter en una gran vena. "Afortunadamente esto no fue necesario, y con el tiempo adecuado se estableció el acceso intravenoso", dijo el comunicado.

Alabama no permite que testigos de los medios de comunicación vean los preparativos para una inyección letal. Obtienen su primer vistazo de la cámara de ejecución cuando un recluso ya está atado a la camilla con la vía intravenosa conectada.

Un reportero de The Associated Press que asistió a la ejecución observó que James no respondió cuando el alcaide le preguntó si tenía las últimas palabras. Sus ojos permanecieron cerrados, excepto por un breve aleteo en un punto al principio del procedimiento.

Los abogados que hablaron con James por teléfono dijeron que estaban preocupados por su supuesta falta de movimientos, y plantearon preguntas sobre lo que sucedió antes de la inyección letal. Hamm dijo que James no estaba sedado.

"Ese no era el Joe que yo conocía; siempre tenía algo que decir, siempre quiso tener el control", dijo James Ranson, el abogado que ayudó a James a presentar su apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. "El hecho de que no dio ningún tipo de reacción... y que no abrió los ojos, me dice que algo estaba pasando", dijo Ranson.

PREPARACIÓN PARA LA MUERTE

John Palombi, un defensor federal que habló con James dos veces el día de su ejecución, dijo que James "estaba ciertamente alerta" más temprano ese día.

The Atlantic citó a un amigo de James diciendo que el recluso había planeado hacer una declaración final.

Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización nacional sin fines de lucro que analiza temas relacionados con la pena capital, dijo que la demora entre el visto bueno de la Corte Suprema y la ejecución, combinada con la autopsia, apunta a una "ejecución fallida y es uno de los peores fracasos en la historia moderna de la pena de muerte en los Estados Unidos".

"Esta ejecución es la Prueba A de por qué las leyes de secreto de ejecución son intolerables", escribió Dunham en un correo electrónico a la AP. "El público tiene derecho a saber qué sucedió aquí, y qué sucede en todas las ejecuciones de Alabama, desde el momento en que el equipo de ejecución comienza el proceso de preparación física del prisionero para la inyección letal, hasta el momento en que muere".