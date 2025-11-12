Cae pareja tras cateo; policías hallan drogas, armas y dinero

HARLINGEN - Fueron arrestados Reynaldo Arispe y Belinda Villarreal, ambos de Harlingen, luego de que las autoridades realizaron un cateo y hallaran armas, drogas y dinero, informó la Policía de Harlingen. El registro y decomiso de narcóticos se realizó en la cuadra 1600 norte de la de la calle 3rd, en Harlingen, el pasado sábado. Durante el operativo se decomisaron 116 gramos de metanfetaminas, 14.91 gramos de cocaína, 13.41 gramos de cocaína en piedra (crack), 0.451 onzas de marihuana, una pistola, un rifle y 1,580 dólares en efectivo. Arispe enfrenta dos cargos de fabricación y entrega de sustancias controladas, uno de posesión ilegal de arma de fuego, uno de manipular/alterar evidencia física y uno de posesión de marihuana.