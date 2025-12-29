Dos lesionadas en accidente de un vehículo ´todo terreno´

Un accidente vial registrado sobre la carretera FM 2360, a la altura de la comunidad de Alto Bonito, dejó como saldo dos mujeres lesionadas luego de que la unidad todo terreno en la que viajaban perdiera el control y terminara fuera del camino.

¿Cómo ocurrió el accidente en Alto Bonito?

De acuerdo con los primeros reportes, las ocupantes salieron proyectadas y quedaron tendidas sobre el pavimento, por lo que elementos del Departamento de Bomberos de La Grulla y La Casita acudieron de inmediato para brindar atención prehospitalaria. Posteriormente, ambas jóvenes fueron trasladadas al Hospital de McAllen, donde permanecen bajo observación médica debido a diversas lesiones en el cuerpo.

Detalles confirmados sobre las lesionadas

Las mujeres involucradas en el accidente fueron atendidas rápidamente por los servicios de emergencia, quienes llegaron al lugar para evaluar su estado de salud. Las lesiones que presentaron fueron consideradas de diversa gravedad, lo que motivó su traslado inmediato al hospital.

Acciones de la autoridad tras el accidente

Las autoridades locales han comenzado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y si hubo algún factor que contribuyó a la pérdida de control de la unidad todo terreno. Se espera que se emitan recomendaciones para mejorar la seguridad vial en la zona.