Sigue Trump en boleta de Illinois

CHICAGO, Illinois.- La junta electoral de Illinois decidió el martes mantener al expresidente Donald Trump en la boleta de la elección primaria, una semana antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche los argumentos sobre si la función del republicano en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de ese país lo descalifica para ejercer la presidencia.

PREPONDERANCIA DE PRUEBAS

La decisión de la junta se produce después de que su consejero auditor, un juez jubilado y republicano, encontró que la "preponderancia de pruebas" muestra que Trump es inelegible para postularse a la presidencia debido a que violó una prohibición constitucional para que quienes "participen en insurrección" ocupen el cargo. Sin embargo, el consejero recomendó a la junta dejar que los tribunales tomen la decisión definitiva.

La junta, compuesta por ocho miembros, estuvo de acuerdo con una recomendación de su abogado para permitir que Trump permanezca en la boleta, al determinar que el organismo no tiene la autoridad para determinar si el expresidente violó la Constitución.

Catherine McCrory, miembro de la junta, antes de explicar su voto emitió una declaración: "Quiero ser clara en que esta republicana piensa que ocurrió una insurrección el 6 de enero. A mí no me cabe la menor duda de que él manipuló, instigó y ayudó a una insurrección el 6 de enero". Sin embargo añadió que no creía que el organismo tuviera la autoridad legal para hacer valer esa conclusión.