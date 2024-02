Puede ser enjuiciado expresidente de EU

WASHINGTON, DC

Un tribunal federal de apelaciones falló el martes que Donald Trump puede enfrentar un juicio bajo cargos de que conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020, rechazando las aseveraciones del expresidente de que es inmune al proceso.

Es la segunda vez en dos meses que los jueces rechazan los argumentos de inmunidad de Trump y sostienen que puede ser enjuiciado por sus acciones cuando estaba en la Casa Blanca y en la víspera del 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus simpatizantes irrumpió en la sede del Congreso estadounidense. Pero también sienta las bases para más apelaciones por parte del expresidente republicano que podrían llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos y generar más aplazamientos. El juicio estaba programado originalmente para marzo, la semana pasada se pospuso y el juez no fijó una fecha.

El lapso de un mes entre el momento en que el tribunal de apelaciones escuchó los argumentos y el punto en que emitió su fallo ya ha creado incertidumbre sobre la designación del momento justo para cualquier juicio en un año electoral de agenda llena, dado que el juez que supervisó el caso canceló la semana pasada la fecha del 4 de marzo que se había establecido inicialmente y no ha fijado por ahora una de reemplazo. Los jueces dieron a Trump hasta el 12 de febrero para pedir a la Corte Suprema que suspendiera el fallo.

La fecha del juicio conlleva obvias y enormes implicaciones políticas, al tiempo que el equipo del fiscal especial Jack Smith espera enjuiciar a Trump este año y el favorito a llevarse la candidatura republicana a la presidencia busca postergarlo hasta después de las elecciones programadas para noviembre. Si Trump derrota al presidente Joe Biden, podría tratar de usar su posición como jefe del poder ejecutivo para ordenar a un nuevo secretario de Justicia que desestime los casos federales o podría tratar de indultarse él mismo.

El fallo unánime, que ya se esperaba dado el escepticismo con que los tres jueces del panel recibieron los argumentos del equipo legal de Trump, fue implacable en su repudio a la afirmación de que un expresidente podría ser protegido de ser procesado por medidas tomadas al momento en que ocupaba el cargo.

"La inmunidad presidencial contra una acusación federal significaría que, en lo que respecta al presidente, el Congreso no podría legislar, el Ejecutivo no podría procesar y el Poder Judicial no podría revisar. No podemos aceptar que la oficina de la presidencia coloque a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre", escribieron los jueces.

El tribunal de apelaciones cobró protagonismo en la disputa de inmunidad luego que la Corte Suprema dijo el mes pasado que iba a mantenerse al margen, al menos temporalmente, y rechazó la solicitud del fiscal Smith para que atendiera el asunto rápidamente y emitiera un fallo.