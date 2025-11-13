Respalda Trump la reelección de Abbott

AUSTIN, Texas.- El presidente Donald Trump respaldó el martes la reelección del gobernador Greg Abbott, aplaudiendo la ayuda del gobernador en la redistribución de los distritos electorales del Congreso este verano como muestra de su aprobación.

Abbott anunció el domingo su candidatura para un cuarto mandato sin precedentes.

"Greg Abbott cuenta con mi apoyo total y absoluto para la reelección", dijo Trump en su red social TruthSocial. "Es un gobernador y un hombre excepcional; ¡NUNCA LES DEFRAUDARÁ!".

Abbott agradeció a Trump el temprano respaldo del martes, diciendo que trabajarían juntos para "construir un Texas y una América más fuertes, seguros y prósperos".

El gobernador se ha alineado estrechamente con el presidente. Tras recibir una llamada de Trump , Abbott incluyó la redistribución de distritos congresionales de mitad de década en su agenda para las sesiones legislativas extraordinarias de este año. Esto desató una tensa disputa que captó la atención nacional e involucró a demócratas que huyeron del estado para impedir que la Legislatura contara con el quórum necesario para votar. Finalmente, Abbott promulgó una nueva ley que añadirá cinco escaños congresionales adicionales a los republicanos.

La iniciativa de Abbott para redistribuir los distritos electorales provocó que el gobernador de California, Gavin Newsom, contrarrestara las ganancias republicanas de Texas con escaños adicionales para los demócratas en su estado. Newsom celebró su victoria en Houston el pasado fin de semana tras la aprobación de la medida en California.

La representante estatal Gina Hinojosa, demócrata de Austin, el exrepresentante federal Chris Bell, el empresario Andrew White y el ganadero Bobby Cole compiten por la nominación demócrata para enfrentarse a Abbott. Sin embargo, el gobernador inicia este ciclo electoral con casi 90 millones de dólares en su presupuesto, una ventaja abrumadora que cualquier contrincante deberá superar.