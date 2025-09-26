Salvan a mujer y su perro atrapada en lodazal de arcilla

HARLINGEN, Texas.- El 20 de septiembre de 2025, a las 7:30 a. m., el Departamento del Sheriff del Condado de Cameron respondió a un llamado de auxilio en la cuadra 31000 de FM 1479, en el área de Harlingen. Una mujer de 57 años había quedado atrapada en un lodazal de arcilla, en donde hasta los tractores se atascan y tienen dificultades para poder salir, con su compañero canino y necesitaba asistencia urgente.

Gracias a la rápida respuesta del departamento y la eficaz comunicación con la mujer a través de su teléfono celular, los agentes pudieron localizar su ubicación con precisión. La División de Drones del Comisario 5 jugó un papel crucial en la localización de la mujer cerca de un maizal.

La información inicial recibida indicó que una mujer de 57 años posiblemente estaba atrapada en un lodazal y necesitaba asistencia.

Un Resultado Exitoso

Tanto la mujer como su perro fueron rescatados con éxito y evaluados por una unidad local de emergencias médicas en el lugar. Este resultado destaca la importancia del trabajo en equipo y la dedicación del departamento al servicio público.

Reconocimiento a los Agentes

Excelente trabajo de los agentes Rolando Sánchez, Hugo Salinas, Ignacio Ramos e Israel Garza, quienes demostraron su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Consejo Práctico

Es importante tener en cuenta que el lodo gris, que indica la presencia de arcilla, puede ser especialmente traicionero y difícil de salir de él, incluso para tractores. Afortunadamente, en este caso, la mujer y su perro recibieron la ayuda necesaria a tiempo.