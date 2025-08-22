Distribuía crack desde su depa; está detenido

Distribuía crack desde su depa; está detenidoUn residente local de 37 años se declaró culpable de posesión de un arma de fuego para promover el tráfico de drogas
CORPUS CHRISTI, Texas
Un residente local de 37 años se declaró culpable de posesión de un arma de fuego para promover el tráfico de drogas y distribución de crack, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.
Evaristo Coleman admitió que vendía cocaína y crack desde su apartamento en Corpus Christi.
La investigación comenzó en enero tras múltiples denuncias de presunta venta de drogas desde el apartamento. Las autoridades realizaron vigilancia y observaron a clientes habituales que acudían a comprar cocaína y crack.
