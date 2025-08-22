Texas

Distribuía crack desde su depa; está detenido

Un residente local de 37 años se declaró culpable de posesión de un arma de fuego para promover el tráfico de drogas
  • Por: El Mañana Staff
  • 22 / Agosto / 2025 - 07:39 a.m.
CORPUS CHRISTI, Texas 

Un residente local de 37 años se declaró culpable de posesión de un arma de fuego para promover el tráfico de drogas y distribución de crack, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Evaristo Coleman admitió que vendía cocaína y crack desde su apartamento en Corpus Christi. 

La investigación comenzó en enero tras múltiples denuncias de presunta venta de drogas desde el apartamento. Las autoridades realizaron vigilancia y observaron a clientes habituales que acudían a comprar cocaína y crack.


