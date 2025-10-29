Organizan entrega de comida tras cancelación de cupones

HOUSTON, TX.- Luego que el gobierno federal confirmó la cancelación de los beneficios del Programa de cupones de Alimentos (SNAP, por sus siglas en español) a partir del mes de noviembre, el Banco de Alimentos de Houston anunció hoy el lanzamiento de una serie de distribuciones de comida para que unos 15,000 hogares por semana puedan recibir la asistencia.

"No se trata de política, se trata de personas", afirma Brian Greene, presidente y director ejecutivo del Banco de Alimentos de Houston. Greene dijo que en Texas el impacto del cierre del gobierno es considerable al ser uno de los estados con mayor cobertura de SNAP del país. "Tan solo en el área de servicio de 18 condados del Banco de Alimentos de Houston, más de 425,000 hogares se quedarán sin los tan necesarios beneficios de SNAP para comprar alimentos; y más de 55,000 trabajadores federales y militares ya no reciben sus salarios", refiere un comunicado de la organización sin fines de lucro.

El Banco de Alimentos de Houston trabajará con Houston Texans, Bethel´s Heavenly Hands, Catholic Charities Mamie George, Heart and Hands of Baytown, Community Faith Church y West Houston Assistance Ministries, en las jornadas de distribución de comida a partir de noviembre.

La LÍNEA DE AYUDA 211 Texas/United Way está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudar a las familias necesitadas a conectarse con los centros de distribución de alimentos o a cubrir otras necesidades básicas.

Los miembros de la comunidad pueden seguir accediendo a la red regular de despensas asociadas de al Banco de alimentos de Houston en este enlace o llamando al 211.