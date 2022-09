Hito para las mujeres

Hace apenas 20 años, los votantes de Massachusetts aún no habían elegido a una mujer como gobernadora, fiscal general, senadora o alcaldesa de su ciudad más grande. Este año, las mujeres demócratas ganaron cinco de las seis primarias estatales.

2022 se perfila como un año decisivo para las mujeres que buscan el poder político en Massachusetts, un estado que, a pesar de su reputación liberal, se ha quedado rezagado en lo que respecta a la elección de mujeres para altos cargos.

La fiscal general demócrata Maura Healey es muy favorecida para cambiar la oficina del gobernador en manos de los republicanos en noviembre, lo que la convertiría en la primera mujer del estado y la primera candidata abiertamente gay elegida jefa ejecutiva. Andrea Campbell, la ex concejala de la ciudad de Boston que espera suceder a Healey como fiscal general, sería la primera mujer negra en ocupar ese puesto.

Y dado que las candidatas a gobernadora y vicegobernadora se presentan juntas en las elecciones generales, Healey está preparada para hacer historia con su compañera de fórmula, la alcaldesa de Salem, Kim Driscoll, al convertirse en la primera candidatura de dos gobernadoras/vicegobernadoras elegida para dirigir un estado.

"Sé que es histórico. Sin embargo, también sé que se trata del currículum. Se trata de elegir a las personas que desea en el gobierno para que le sirvan mejor a usted y a su familia", dijo Healey un día después de su victoria en las primarias del 6 de septiembre.

Este año, tanto los demócratas como los republicanos nominaron a mujeres para el puesto de vicegobernadora. Además, los demócratas nominaron a mujeres en las carreras de fiscal general, tesorera y auditora, mientras que los republicanos nominaron a una mujer para secretaria del Estado Libre Asociado.

Las nominaciones continúan una tendencia que vio a Michelle Wu convertirse en la primera mujer y la primera alcaldesa asiática estadounidense electa de Boston el año pasado.

Si Healey ganara en noviembre, no sería la primera mujer gobernadora del estado, pero sería la primera mujer en ser elegida para el cargo. La republicana Jane Swift, entonces vicegobernadora, se convirtió en gobernadora interina en 2001 cuando Paul Cellucci renunció para convertirse en embajador en Canadá.

Swift dijo que tener más mujeres en cargos públicos ayuda a disipar la "cuestión de género".

"Me hubiera encantado nunca responder otra pregunta de género, no porque no estuviera tremendamente orgullosa de mis logros, sino porque no me postulé para un cargo porque era mujer", dijo. "Me postulé para el cargo porque pensé que necesitábamos impuestos más bajos y un mejor clima para las pequeñas empresas y una mejor educación".