Arrestan a soldados por disparos en casa móvil

La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron dijo que Alexys Magallanes Ceja y Zachary Ryan Palomarez, soldados del Ejército de EE. UU., están bajo arresto por disparar en una casa móvil cerca de Harlingen después de que no se les permitiera asistir a una fiesta posterior.

¿Qué ocurrió en la casa móvil de Harlingen?

En un comunicado de prensa, la oficina del sheriff dijo que los agentes e investigadores respondieron a la casa en la cuadra 14000 de Hughes Road el 30 de noviembre aproximadamente a las 6 am después de recibir múltiples informes de disparos. Al llegar, constataron que las balas habían impactado la vivienda ocupada. No hubo heridos, pero la casa sufrió daños.

Acciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron

"Ambos sospechosos están actualmente detenidos en la cárcel del condado de Bell y están esperando su extradición al condado de Cameron para responder a los cargos", afirma el comunicado.