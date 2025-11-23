Detienen a joven con fusil AR-15

LAREDO, Texas.- Un joven de 18 años fue detenido en la madrugada de este sábado tras presuntamente disparar un fusil AR-15 en la vía pública desde su vehículo en diferentes colonias de Laredo, según reportes policiales.

José Roberto Guerra fue arrestado alrededor de las 2:30 a.m. en la cuadra 600 de la calle Buckeye, en la colonia Riverhill, luego de que patrulleros respondieran a múltiples reportes de balaceras.

La intervención policial se activó tras una llamada de un vecino de la colonia Southgate II, quien alertó sobre una sucesión de disparos provenientes de un Chevrolet Malibu negro cerca del cruce de Lomas Del Sur y Ejido.

Los oficiales localizaron el vehículo con Guerra como único ocupante y, al revisar la zona, encontraron una cantidad considerable de casquillos percutidos en la cuadra 4400 de Camino Cuatro Vientos, en la colonia Cuatro Vientos Sección Norte.

Al momento de la detención, el cañón del AR-15 aún estaba caliente, indicando que había sido disparado recientemente de forma intensa. Dentro del automóvil, los agentes aseguraron numerosos casquillos adicionales y cajas vacías de municiones, evidencias que coinciden con los reportes de los testigos.

El caso continúa bajo investigación por las autoridades correspondientes.

