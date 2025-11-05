Proyecta DHS acceso a los datos de licencias

AUSTIN, Texas.- El Departamento de Seguridad Nacional afirma que tiene la intención de añadir la información de los permisos de conducir estatales a un sistema federal en rápida expansión, concebido como una ventanilla única para comprobar la ciudadanía.

El plan, descrito en un aviso público publicado el jueves , es el último paso de una iniciativa sin precedentes de la administración Trump para reunir datos confidenciales de diversas fuentes que, según afirma, ayudarán a identificar a los no ciudadanos en los padrones electorales, reforzar la aplicación de las leyes de inmigración y exponer el fraude en las prestaciones públicas.

Según correos electrónicos obtenidos por ProPublica y The Texas Tribune, el DHS se puso en contacto con funcionarios de Texas en junio para proponerles un programa piloto para agregar los datos de las licencias de conducir del estado, pero no está claro si el estado participó.

A principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incorporó los datos de la Seguridad Social de millones de estadounidenses al sistema SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), lo que permitió a los funcionarios utilizar la herramienta para realizar búsquedas masivas en los padrones electorales por primera vez. Según el documento presentado el jueves, SAVE también se amplió recientemente para incluir información de pasaportes y visas.

La incorporación de la información de la licencia de conducir permitiría a los funcionarios electorales cuyos padrones no incluyen los números de Seguro Social de los votantes realizar búsquedas masivas por número de licencia. En última instancia, el sistema vincularía estos dos identificadores cruciales para verificar la ciudadanía, afirmó Michael Morse, profesor de la Universidad de Pensilvania.

"Es la llave que lo abre todo", dijo Morse.

Las bases de datos estatales de licencias de conducir a menudo incluyen una variedad de información sensible sobre los conductores, incluyendo lugar de nacimiento, número de pasaporte, datos biométricos, dirección, correo electrónico e información laboral, dijo Claire Jeffrey, portavoz de la Asociación Americana de Administradores de Vehículos Motorizados.

Más allá de las preocupaciones sobre la privacidad que esto genera, el uso de los números de licencia de conducir en SAVE podría llevar a que algunos ciudadanos sean clasificados erróneamente como no ciudadanos, afirmó Rachel Orey, directora del proyecto electoral del Centro de Políticas Bipartidistas. Los números de licencia de conducir a veces se reutilizan y una misma persona puede tener licencia en varios estados. Además, si SAVE no está conectado a las bases de datos estatales de licencias de conducir actualizadas, la información del sistema estará desactualizada. "Esto podría tener consecuencias de gran alcance para el acceso al voto y la confianza pública si se utilizaran datos inexactos para cuestionar la elegibilidad o la ciudadanía", dijo Orey.

El DHS afirma en el aviso que la vinculación con los datos de las licencias de conducir, que denomina la forma de identificación más utilizada, "permitirá a SAVE cotejarlos con otras fuentes para verificar el estatus migratorio y la ciudadanía estadounidense, lo que mejorará la precisión y la eficiencia para las agencias usuarias de SAVE". El departamento no respondió a las preguntas sobre la ampliación.

Hasta este año, SAVE se utilizaba principalmente para verificar la ciudadanía de los inmigrantes al solicitar beneficios públicos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el objetivo de ampliar el sistema era permitir a los funcionarios electorales consultar los padrones electorales de forma masiva. Sin embargo, el acuerdo de intercambio de datos de la agencia con la Administración del Seguro Social, así como la información divulgada el jueves, dejan claro que el DHS y otras agencias pueden usar SAVE para otros fines , incluyendo investigaciones de control migratorio.

La información cargada en el sistema por funcionarios electorales estatales y locales y otros usuarios se guardará y podrá ser "compartida con otros componentes del DHS que necesiten conocer la información para llevar a cabo sus funciones de seguridad nacional, aplicación de la ley, inmigración, inteligencia u otras funciones de seguridad nacional", explica el aviso.

Organizaciones de defensa de los derechos civiles han demandado al gobierno federal alegando que la recopilación de datos en SAVE viola la Ley de Privacidad, cuyo objetivo es prevenir el uso indebido de datos privados. En los documentos presentados, el gobierno ha declarado que la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 permite explícitamente el intercambio de información para verificar el estatus migratorio y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuaría con cautela al identificar a votantes como posibles no ciudadanos.

Algunos abogados especializados en privacidad calificaron la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de añadir información de las licencias de conducir como una prueba más de extralimitación federal. «La administración quiere obtener la mayor cantidad de datos posible, como sea y cuando sea», afirmó Justin Levitt, profesor de derecho en la Universidad Loyola Marymount.

El aviso del DHS, conocido como aviso del sistema de registros, permite que el público comente sobre varios aspectos de la expansión de SAVE, incluidos algunos ya finalizados. Normalmente, estos avisos se presentan cuando las agencias proponen cambios en los sistemas federales, y los comentarios tienen como objetivo orientar a los funcionarios sobre cómo proceder. En este caso, no fue así.

En junio, según muestran los registros de correo electrónico, el DHS solicitó al Departamento de Seguridad Pública de Texas, que emite licencias de conducir y tarjetas de identificación, que se asociara en un programa piloto para agregar sus datos a SAVE.

Timothy Benz, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la rama del DHS que supervisa SAVE, escribió que la expansión prevista formaba parte de la "evolución" de SAVE hacia una "ventanilla única para todas las necesidades de verificación de las agencias electorales".

"Eso requeriría la colaboración con la agencia de licencias de conducir de cada estado para que podamos consultar esos registros y proporcionar esa información a la agencia electoral solicitante", escribió Benz.

Rebekah Hibbs, supervisora de la división de licencias de conducir del Departamento de Seguridad Pública de Texas, respondió que el DPS está "siempre encantado" de apoyar la herramienta SAVE y accedió a hablar de nuevo con el USCIS. No está claro qué sucedió después. En respuesta a las preguntas de ProPublica y el Tribune, la portavoz del DPS, Sheridan Nolen, dijo que "el departamento no tiene ningún proyecto en curso con el USCIS relacionado con la información del registro de conductores de los votantes registrados, ni se nos ha pedido que proporcionemos esa información".