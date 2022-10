- Devasta pandemia a los niños pobres

La pandemia de COVID-19 devastó el bienestar de los niños pobres, no solo al cerrar sus escuelas, sino también al quitarles el trabajo a sus padres, enfermar a sus familias y maestros, y agregar caos y miedo a su vida diaria.

La escala de la interrupción de la educación de los niños estadounidenses es evidente en un análisis distrito por distrito de los puntajes de las pruebas compartido exclusivamente con The Associated Press. Los datos brindan la visión más completa hasta el momento de cuánto se han atrasado académicamente los escolares.

El análisis encontró que el estudiante promedio perdió más de medio año escolar de aprendizaje en matemáticas y casi una cuarta parte de un año escolar en lectura, con algunos promedios distritales cayendo más del doble de esas cantidades, o peor.

El aprendizaje en línea desempeñó un papel importante, pero los estudiantes perdieron mucho terreno incluso cuando regresaron rápidamente a las escuelas, especialmente en las calificaciones de matemáticas en las comunidades de bajos ingresos.

"Cuando tienes una crisis masiva, las personas con menos recursos terminan sintiendo los peores efectos", dijo el profesor de educación de Stanford Sean Reardon, quien compiló y analizó los datos junto con el economista de Harvard Thomas Kane.

Algunos educadores se han opuesto a la idea misma de medir la pérdida de aprendizaje después de una crisis que ha matado a más de 1 millón de estadounidenses . Los puntajes de lectura y matemáticas no cuentan la historia completa de lo que sucede con un niño, pero son uno de los únicos aspectos del desarrollo infantil que se miden de manera confiable en todo el país.

Los estudiantes de quinto grado con máscaras faciales se sientan con el distanciamiento social adecuado durante una clase de música en la Escuela Primaria Milton en Rye.

"Los puntajes de las pruebas no son lo único ni lo más importante", dijo Reardon. "Pero sirven como un indicador de cómo les está yendo a los niños".

Y a los niños no les va bien, especialmente a los que estaban en mayor riesgo antes de la pandemia. Los datos muestran que muchos niños necesitan una intervención significativa, y los defensores e investigadores dicen que EE. UU. no está haciendo lo suficiente.

Juntos, Reardon y Kane crearon un mapa que muestra cuántos años de aprendizaje ha perdido el estudiante promedio en cada distrito desde 2019. Su proyecto, Education Recovery Scorecard , comparó los resultados de una prueba conocida como la "boleta de calificaciones de la nación" con la prueba estandarizada local. puntajes de 29 estados y Washington, DC

En Memphis, Tennessee, donde casi el 80% de los estudiantes son pobres, los estudiantes perdieron el equivalente al 70% de un año escolar en lectura y más de un año en matemáticas, según el análisis. Los estudiantes negros del distrito perdieron un año y un tercio en matemáticas y dos tercios de un año en lectura.

Para el pastor de la iglesia Charles Lampkin, quien es negro, fueron los efectos en la lectura de sus hijos lo que llamó su atención. Estaba estudiando la Biblia con ellos una noche este otoño cuando notó que sus alumnos de sexto y séptimo grado tenían dificultades con sus ediciones bíblicas "junior" escritas para un nivel de lectura de quinto grado. "No pudieron superarlo", dijo Lampkin.

Lampkin culpa al año y medio que sus hijos estuvieron fuera de los edificios escolares desde marzo de 2020 hasta el otoño de 2021. "No estaban comprometidos en absoluto. Todo era una tontería", dijo.

Los funcionarios del distrito local, las Escuelas Públicas del Condado de Shelby, no respondieron a múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos solicitando comentarios. Según las presentaciones del distrito, el año pasado las escuelas del condado de Shelby ofrecieron tutoría a los estudiantes con el rendimiento más bajo. La mayoría de los estudiantes que recibieron tutoría se concentraron en lengua y literatura en inglés, pero no en matemáticas. Lampkin dijo que a sus hijos no se les ha ofrecido la ayuda adicional.

La cantidad de aprendizaje que los estudiantes perdieron, o ganaron, en casos raros, en los últimos tres años varió ampliamente. La pobreza y el tiempo dedicado al aprendizaje remoto afectaron la pérdida de aprendizaje, y las pérdidas de aprendizaje fueron mayores en los distritos que permanecieron en línea por más tiempo, según el análisis de Kane y Reardon. Pero tampoco fue un predictor perfecto de las disminuciones en lectura y matemáticas.

En algunos distritos, los estudiantes perdieron más de dos años de aprendizaje de matemáticas, según los datos. Hopewell, Virginia, un sistema escolar de 4000 estudiantes que son en su mayoría de bajos ingresos y 60% negros, mostró una pérdida promedio de 2.29 años de escuela.

FINANCIARÁN A LOS NIÑOS AFECTADOS

Para el gobierno federal y los estados individuales, los defensores esperan que las publicaciones recientes de los datos de las pruebas puedan inspirar una mayor urgencia para dirigir la financiación a los estudiantes que sufrieron los mayores contratiempos, ya sea académico o de otro tipo.

Los sistemas escolares todavía están gastando los casi $190 mil millones en fondos de ayuda federal asignados para la recuperación, una suma que, según los expertos, no aborda el alcance de la pérdida de aprendizaje en las escuelas. Según el análisis de Kane y Reardon, casi el 70% de los estudiantes viven en distritos donde el dinero de ayuda federal probablemente sea inadecuado para abordar la magnitud de su pérdida de aprendizaje.

Las implicaciones para el futuro de los niños son alarmantes: los puntajes más bajos en las pruebas predicen salarios más bajos, además de tasas más altas de encarcelamiento y embarazo adolescente, dijo Kane.

No hace falta una investigación de Harvard para convencer a los padres cuyos hijos tienen dificultades para leer o aprender álgebra de que es necesario hacer algo.

En su iglesia en Memphis, Lampkin comenzó su propio programa de tutoría tres noches a la semana. Adultos de su congregación, algunos de ellos maestros, ayudan a unos 50 alumnos con sus tareas, reforzando habilidades y enseñando otras nuevas.

"No deberíamos haber tenido que hacer esto", dijo Lampkin. "Pero a veces hay que predicar con el ejemplo".