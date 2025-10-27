Detienen a tres personas en persecución policiaca

ZAPTA, Texas

La Oficina del Sheriff del Condado de Zapata informó sobre la detención de tres hombres luego de una persecución a alta velocidad protagonizada por un vehículo todo terreno (ATV) Polaris RZR negro, la noche del sábado.

De acuerdo con el reporte oficial, agentes del condado intentaron detener al ATV tras observar que circulaba de manera temeraria por varias calles de la comunidad. El conductor ignoró las órdenes de alto, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por distintas zonas del Condado.

Apoyo interinstitucional y operativo coordinado

Durante el operativo participaron agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Texas Parks & Wildlife, la Oficina del Constable del Precinto 1 de Zapata y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Border Patrol).

El vehículo fue localizado más tarde abandonado en Riverside Drive, donde los oficiales encontraron a tres hombres adultos escondidos en las cercanías. Los sospechosos fueron arrestados sin incidentes.

Los detenidos fueron identificados como:

Luis Alberto Leal

Mario Alberto Mata

Roy Ramírez

Cargos presentados

Los tres enfrentan múltiples cargos relacionados con evasión y conducción temeraria:

Luis Alberto Leal:

Tres cargos de evasión de arresto o detención con vehículo (delito grave de tercer grado).

Posesión de sustancia controlada PG2 (delito grave de tercer grado). Evasión de arresto o detención (delito menor clase A).

Conducción temeraria (delito menor clase B).

Operación de vehículo todoterreno en vía pública (delito menor clase C).

Mario Alberto Mata:

Tres cargos de evasión de arresto o detención con vehículo (delito grave de tercer grado).

Evasión de arresto o detención (delito menor clase A).

Roy Ramírez:

Tres cargos de evasión de arresto o detención con vehículo (delito grave de tercer grado).

Evasión de arresto o detención (delito menor clase A).

Declaraciones del Sheriff Ramón E. Montes

"Este fue un gran ejemplo de trabajo en equipo entre agencias para mantener segura a nuestra comunidad", expresó el Sheriff Ramón E. Montes.

"Los vehículos todo terreno no pertenecen a las vías públicas; representan un peligro tanto para los conductores como para los demás. Continuaremos aplicando la ley para proteger a nuestros residentes."

La investigación continúa

Las autoridades del Condado de Zapata mantienen la investigación abierta para determinar si existen más implicados o antecedentes relacionados con los hechos.

El Sheriff Montes reiteró su agradecimiento a las agencias colaboradoras y reafirmó el compromiso de su oficina con la seguridad y el orden en las comunidades del condado.

Fuente: Oficina del Sheriff del Condado de Zapata



