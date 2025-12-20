Detienen a mujer buscada por delitos sexuales contra menor

LAREDO, Texas

Una mujer de San Antonio, Texas, buscada por violar su libertad condicional por delitos sexuales contra un menor, fue detenida este miércoles al intentar ingresar a Estados Unidos por un puente fronterizo del sector Laredo.

La detenida fue identificada como Melanie Sustaita Rivera, de 23 años. Al realizar la revisión migratoria de rutina, los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recibieron una alerta de la base nacional de datos criminales que indicaba que la mujer tenía órdenes de aprehensión activas en el condado de Bexar, cuya cabecera es San Antonio.

Las órdenes están relacionadas con violación de libertad condicional por un cargo original de indecencia sexual mediante exposición con un menor, así como por el delito de ofensora sexual fugitiva de la justicia.

Tanto el Departamento del Sheriff del Condado de Bexar como la Policía Municipal de San Antonio requieren a la mujer para su procesamiento. Tras su captura, Sustaita Rivera fue ingresada en la Cárcel Regional del Condado de Webb, donde permanecerá a la espera de su extradición formal a San Antonio.



