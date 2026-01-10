Detienen a hombre tras cateo de SWAT

SAN BENITO, Texas

Víctor Hernández Jr. fue arrestado este viernes por la tarde tras un operativo del equipo SWAT del Departamento de Policía de San Benito, quien ejecutó una orden de cateo en una residencia de la cuadra 700 norte de la calle Sam Houston.

La incursión se llevó a cabo alrededor de las 3:30 p.m.. Según el reporte policial, Hernández era señalado por vender narcóticos desde el domicilio. Durante el registro, los oficiales aseguraron una cantidad significativa de drogas: 480 gramos de cocaína, 30 gramos de clonazepam (pastillas) y 0.2 onzas de marihuana (aproximadamente 5.6 gramos).

Cargos y fianza

Hernández fue acusado formalmente de tres delitos:

Fabricación y entrega de sustancia controlada (cocaína), un delito grave de primer grado. Fianza: $100,000 dólares.

Posesión de sustancia controlada en el Grupo de Penalidad 3 (clonazepam), un delito grave de tercer grado. Fianza: $75,000 dólares.

Posesión de marihuana (menos de 2 onzas), un delito menor de clase B. Fianza: $20,000 dólares.

Tras su arresto, Hernández fue procesado y los montos de fianza fueron fijados por un juez. Permanece recluido en la cárcel del condado de Cameron.



