Estrangula Abbott economía: Exigen frenar detención de migrantes

EL PASO, Texas.- Durante la celebración del Día Internacional del Trabajo, integrantes de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) exigieron al gobernador Gregg Abbott parar la guerra emprendida en contra de miles de trabajadores migrantes, que a lo largo de las décadas han contribuido y aportado a la economía del estado de Texas, con casi dos billones de dólares al año.

Reunidos en la plaza San Jacinto, y tras reconocer la labor de los millones de trabajadores, los manifestantes también resaltaron que en Texas hay poco más de 1.5 millones de trabajadores que no tienen documentos, pero que están pagando cerca de 2 mil millones de dólares, ingresos que son parte esencial de la economía estatal.

"Denunciamos la hipocresía que tiene no sólo en Estados Unidos, sino en Texas, el gobernador Abbott, que ha iniciado una guerra en contra del trabajador migrante", denunció Fernando García, director ejecutivo de la organización, señala el periódico El Diario de El Paso, en su plataforma digital.

Y agregó: "Lo hemos visto con el despliegue de soldados en la frontera, los policías persiguiendo a migrantes y también de cómo están estrangulando la economía de Texas por este afán de ir en contra de trabajadores migrantes, revisar tropas, pararlas, etcétera".

García dijo que esta guerra en contra de los trabajadores es, también, una guerra en contra de los texanos, porque en realidad se están disparando al pie directamente, porque están atacando algo que es tan esencial, como el trabajador en la entidad.

En su intervención resaltó que sin la contribución de los migrantes no trabajaría el estado; sin el flujo comercial de México tampoco trabajaría, no funcionaría como el estado más grande y más fuerte después de California de todo Estados Unidos.

Las acciones emprendidas por Abbott, en cuanto a la revisión de camiones de carga que cruzan la frontera, afecta severamente la economía estatal.

"Lo que hacen es estar estrangulando la frontera, al revisar todos estos camiones, inspeccionando, buscando ´dizque´ migrantes por parte del estado de Texas; lo que están haciendo es estrangulando la economía al final del día".

Enfatizó que ello sólo demuestra qué tan obsesivo está el gobernador en esta guerra contra los trabajadores migrantes y que está dispuesto a llevar a Texas a la ruina económica. "Eso es realmente lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy", puntualizó García.

"Cada año, los trabajadores sin documentos, en el estado de Texas, pagan más de 1.8 mdd en impuestos que genera su trabajo, y que no regresa a las familias migrantes ni al trabajador migrante".

Y se preguntó: "¿Qué se está haciendo con ese dinero que está generando el trabajador en Texas?" Y se respondió: "Bueno, quizás parte de ese dinero está siendo, ahorita, desplegado ahí en la frontera para pagar muros fronterizos, para pagar el despliegue de 10 mil soldados, para atacar a los migrantes... ésa es la ironía que distingue al estado de Texas".

Con pancartas en mano en la que expresaban su rechazo a la SB4 y al Operativo ´Estrella Solitaria´, los marchistas expresaron que sin el apoyo de la comunidad migrante Texas no podría sobrevivir. "Sin los trabajadores migrantes la economía se caería.

"El día de hoy que se supone era una celebración para los trabajadores en realidad es un recordatorio del abuso que está sucediendo especialmente por las políticas del gobernador Abbott que está haciendo esta guerra contra los trabajadores".

No obstante aseguró que la lucha continuará porque no es solo una cuestión de dignidad sino que es una cuestión de derechos. "Nosotros creemos básicamente que cada trabajador, que cada familia tiene el derecho de vivir en paz, vivir en tranquilidad, no ser perseguido, no ser separado de sus familias, no ser separado o deportado, pero también tener un salario digno, una vida digna y que sus hijos vayan a la escuela.

Durante la manifestación se destacó la contribución de los millares de trabajadores que prestan sus servicios en diferentes áreas como la construcción, en las yardas, edificación de casas y caminos, además de quienes también cuidan a los enfermos y a las familias.... "Realmente son los trabajadores más esenciales que son los que están siendo atacados en esta época por el gobernador y otras políticas del estado.