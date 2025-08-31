Frustran contrabando de migrantes indocumentados

LAREDO, Texas.- Cuando la tecnología se une al trabajo en equipo... ¡Los contrabandistas pierden! Agentes de la Patrulla Fronteriza en el puesto de control de la Estación Norte de Laredo detectaron un intento de tráfico de personas que involucraba un tráiler morado. Durante la inspección inicial, el conductor consintió en que se le tomara una radiografía al tráiler y el vehículo fue guiado a través del Portal Multienergía (MEP).

El escaneo del MEP reveló anomalías en el área de la cabina. Tras la inspección, los agentes descubrieron a seis personas ocultas en el interior. Una inspección de inmigración determinó que las seis personas se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.

El conductor ahora enfrenta cargos bajo el artículo 8 USC 1324 (Introducción y Albergamiento de Ciertos Extranjeros), que conllevan una pena máxima de hasta 10 años, mientras que los inmigrantes indocumentados enfrentan cargos bajo el artículo 8 USC 1325 (Entrada Indebida por Extranjeros), con una pena máxima de 6 meses.

¡Otro golpe exitoso contra las redes de tráfico de personas, gracias a la dedicación de nuestros agentes y las herramientas avanzadas que les brindan una ventaja competitiva! Si tiene información sobre contrabando o actividad sospechosa, comuníquese con la línea directa de la Patrulla Fronteriza al 1-800-343-1994.