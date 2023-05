Proyectan evitar desastre climático

Aun así, Kerry dice que tiene "serias dudas" sobre si las empresas podrán lograrlo.

Los comentarios de Kerry, en entrevista con The Associated, apuntan a uno de los temas más cruciales en la lucha por frenar el calentamiento atmosférico: el argumento de las empresas de que pronto tendrán la tecnología para extraer los gases que hacen de los hidrocarburos los principales causantes del cambio climático, permitiéndole a las empresas seguir extrayendo crudo y gases sin preocupación alguna.

Kerry expresó que la solución ideal es un cambio rápido a las energías renovables, pero los estados y empresas petroleras tienen el derecho de darle una oportunidad a su solución tecnológica.

"Si tienes la capacidad de reducir las emisiones, hazlo", expresó Kerry en la oficina del equipo climático en el Departamento de Estado. "Pero no tenemos eso a escala todavía. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando que automáticamente tendremos algo que no tenemos hoy. Porque es posible que no lo tengamos. Es posible que no funcione".