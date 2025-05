Cuando desalojan a los niños, pierden su hogar y su escuela

HOUSTON, Texas.- Desde que nació hace 10 años, Mackenzie Holmes rara vez ha llamado "hogar" a un mismo sitio por mucho tiempo.

Existió una casa en Houston, construida al gusto y que era propiedad de su abuela, Crystal Holmes. Luego, cuando Holmes perdió su trabajo en Southwest Airlines —y por ello la casa—, hubo un trío de apartamentos en los suburbios —y tres desalojos. Posteriormente, otro alquiler y un desalojo más. Después, moteles y el apartamento de un dormitorio de su tío, donde Mackenzie y su abuela dormían en un colchón inflable. Finalmente, Crystal Holmes consiguió una plaza en un albergue para mujeres, para que ambas ya no tuvieran que dormir en el suelo.

Con prácticamente cada mudanza, llegaba una nueva escuela, un nuevo grupo de compañeros de clases, nuevos profesores que conocer y nuevas lecciones con las que ponerse al día. Mackenzie sólo tiene una amiga a la que conoce desde hace más de un año, y no le hicieron pruebas ni le diagnosticaron dislexia hasta este año. A menudo perdió clases durante periodos largos entre una escuela y otra.

Los estudiantes amenazados con un desalojo tienen más probabilidades de terminar en otro distrito o transferirse a otra escuela, a menudo una con menos fondos, mayor pobreza y peores resultados en los exámenes. También tienen más probabilidades de perder clases, y quienes se transfieren son suspendidos con mayor frecuencia. Esto según un análisis pionero del "Eviction Lab" (Laboratorio de Desalojos) de la Universidad de Princeton, publicado en "Sociology of Education" (Sociología de la Educación), una revista científica revisada por pares, y compartido en exclusiva con la Red de Reportajes Educativos de The Associated Press.

Al comparar expedientes judiciales y registros estudiantiles del "Houston Independent School District" (Distrito Escolar Independiente de Houston), donde Mackenzie comenzó el jardín de infantes, los investigadores identificaron más de 18.000 casos entre 2002 y 2016 en los que los estudiantes vivían en hogares amenazados con demandas de desalojo.