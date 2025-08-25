Recibe 27 años de cárcel un ´depredador´ sexual

CORPUS CHRISTI, Texas

Un hombre de 35 años fue enviado a una prisión federal por producción de material de abuso sexual infantil (CSAM), también conocido como explotación sexual de un niño, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Valentine Cancino se declaró culpable el 20 de febrero.

La jueza federal de distrito Nelva Gonzales Ramos ha sentenciado a Cancino a 324 meses de prisión federal. En la audiencia, el tribunal escuchó que Cancino estaba siendo abusado sexualmente cuando las autoridades llamaron a la puerta para entregar la orden de registro. Al dictar la pena de prisión, el tribunal destacó los graves hechos y circunstancias que la justificaron. Cancino también cumplirá 10 años de libertad supervisada tras cumplir su condena, durante los cuales deberá cumplir con numerosos requisitos para restringir su acceso a menores y a internet. También se le ordenará registrarse como delincuente sexual. La indemnización se determinará posteriormente.

La investigación sobre Cancino comenzó cuando las autoridades recibieron múltiples avisos cibernéticos que indicaban que se había subido material de abuso sexual infantil a internet. Las autoridades lograron identificar a Cancino como la fuente del contenido.

El 30 de enero de 2024, las autoridades obtuvieron una orden de allanamiento para la residencia de Cancino en Corpus Christi. Localizaron e incautaron dos dispositivos electrónicos.

Uno de esos dispositivos era un celular Samsung Galaxy. Tras la inspección, las autoridades descubrieron un video que Cancino grabó en la que aparecía teniendo relaciones sexuales con un familiar menor de edad.

Cancino ha estado y permanecerá bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) y el CCPD llevaron a cabo la investigación.

El fiscal federal adjunto Patrick Overman llevó el caso, presentado como parte del Proyecto Niñez Segura (PSC), una iniciativa nacional del Departamento de Justicia (DOJ) lanzada en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.



