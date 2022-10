Asfixiante el plan de EU

"No podemos atender a nadie, no cabe nadie más", José María García Lara contestaba así —entre hileras de tiendas de campaña en lo que parece un pequeño almacén—, al director de otro albergue para migrantes de Tijuana, en el extremo oeste de frontera entre México y Estados Unidos. Su interlocutor buscaba espacio para un grupo, parte de este venezolanos, que acababan de ser expulsados y para los que no tenía espacio.

A unos 2 mil kilómetros al este, la situación era similar. "Estamos al borde del colapso", dijo Edgar Rodríguez Izquierdo desde Piedras Negras, al otro lado de la frontera con Texas.

El gobierno de Joe Biden anunció el miércoles que aceptará hasta 24 mil migrantes venezolanos que se registren previamente en el programa, tengan un patrocinador en el país y lleguen por vía aérea. Pero devolverán a los que crucen la frontera ilegalmente desde México, una cifra que superó las 33 mil personas sólo en septiembre.

Venezolanos cruzan a pie el Río Grande en su camino hacia la frontera de Estados Unidos.

REBASADOS

En el extremo este, la Casa del Migrante de la violenta ciudad de Matamoros recibió a unos 120 el primer día, dijo el padre Francisco Gallardo, director del albergue. Los recién llegados se sumaron al centenar de centroamericanos que ya estaban alojados allí.

La venezolana se ha convertido repentinamente en la segunda nacionalidad más numerosa en llegar a la frontera con Estados Unidos, por detrás de la mexicana.

Esto supone un duro desafío para Biden, que no mantiene relación con Caracas, lo que hace las deportaciones sean casi imposibles. Por eso, el gobierno optaba generalmente por liberarlos para que siguieran su proceso migratorio en territorio estadounidense.

Casi cuatro de cada cinco que entraron en agosto lo hicieron por la zona de Eagle Pass, Texas, frente a Piedras Negras, una ciudad con escaso espacio de acogida.

Rodríguez Izquierdo, abogado de la Casa del Migrante allí, explicó que están dando 500 platos de comida a diario. En la Casa pueden albergar a unas 40 personas, pero se está acondicionando una escuela que podrá acoger a unas 150 más.

Colapsados

- El nuevo plan de Estados Unidos, que amplía las restricciones de asilo a los venezolanos, supone un reto añadido para la ya desbordada red de albergues fronterizos en México, que apenas puede hacer frente a la creciente llegada de extranjeros.

- Los primeros venezolanos retornados, como parte de este plan, comenzaron a llegar de forma inmediata tras el anuncio por cinco puntos de la frontera —Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Matamoros—, según confirmó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia migratoria de Naciones Unidas.