Lanzan demócratas su última resistencia

AUSTIN, Texas

Los demócratas de Texas se preparaban para una última muestra de resistencia contra el esfuerzo republicano de rediseñar los mapas del Congreso del estado a mediados de la década, señalando planes de hablar hasta la noche del viernes en el pleno del Senado en un intento de retrasar la aprobación final.

Este es el último capítulo de un enfrentamiento que ha sacudido la Legislatura de Texas durante semanas, marcado por una retirada demócrata y amenazas de arresto por parte de los republicanos. Si bien gran parte del drama se ha desarrollado en la Cámara de Representantes —donde el mapa finalmente se aprobó el miércoles—, los demócratas están dando un último aliento de resistencia a medida que los mapas se acercan a su probable aprobación.

"Los republicanos creen que pueden pisotearnos. Hoy voy a contraatacar", escribió la senadora estatal demócrata Carol Alvarado en redes sociales el viernes. "He presentado mi intención de obstruir los nuevos mapas del Congreso. Va a ser una noche larga".

Los demócratas ya habían retrasado la aprobación del proyecto de ley durante horas de debate, presionando al senador estatal Phil King, patrocinador de la medida, sobre la legalidad de la propuesta, con muchos alegando que los distritos rediseñados violaban la Ley de Derechos Electorales al diluir la influencia de los votantes en función de la raza, una acusación que King negó vehementemente.

"Tenía dos objetivos en mente: que todos los mapas fueran legales y fueran mejores para los candidatos republicanos al Congreso en Texas", dijo King, un republicano.

Alvarado, presidenta del Caucus Demócrata del Senado de Texas, no podrá tomar descansos para comer, beber ni siquiera ir al baño una vez que comience. Deberá permanecer de pie y no podrá sentarse ni apoyarse en su silla, escritorio ni en otros legisladores.

Es poco probable que su filibusterismo haga más que retrasar lo inevitable. En 2021, Alvarado habló durante 15 horas para protestar contra las restricciones al voto del Partido Republicano que finalmente se convirtieron en ley.

El enfrentamiento en Texas ha avivado una batalla más amplia por la redistribución de distritos, estado por estado, en la que gobernadores de ambos partidos se han comprometido a rediseñar sus mapas electorales. El inicio de esta batalla fue la presión del presidente Donald Trump a los republicanos texanos para que rediseñaran el mapa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para que el partido consiguiera más escaños en 2026.

Los demócratas de California han respondido. El jueves aprobaron una ley que convoca a elecciones especiales en noviembre para que los residentes voten sobre un mapa congresional rediseñado, diseñado para ayudar a los demócratas a ganar cinco escaños más en la Cámara de Representantes de EE. UU. el próximo año. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó rápidamente la ley de elecciones especiales.

El viernes, Abbott calificó la redistribución de distritos de California como "una broma" y dijo que si bien el nuevo mapa de Texas es constitucional, afirmó que el de California sería revocado.

El intercambio entre los dos estados marca la escalada más marcada hasta el momento en una guerra de redistribución de distritos emergente, con ambos partidos rediseñando abiertamente las líneas del Congreso para asegurar el poder antes de las elecciones de mitad de período de 2026.

El nuevo mapa de Texas ya está redefiniendo la contienda electoral de 2026. El representante demócrata Lloyd Doggett, decano de la delegación texana en el Congreso, anunció el jueves que no buscará la reelección en su escaño de Austin si el nuevo mapa republicano entra en vigor. Según el mapa propuesto, el distrito de Doggett se superpondría con el de otro representante demócrata en ejercicio, el representante Greg Casar.

"Combatir el fuego con fuego"

Más estados gobernados por demócratas que republicanos tienen sistemas de comisiones como el de California u otros límites de redistribución de distritos, lo que deja al Partido Republicano con mayor libertad para rediseñar rápidamente los mapas. Nueva York, por ejemplo, no puede trazar nuevos mapas hasta 2028, e incluso entonces, solo con la aprobación de los votantes.

Ambas partes han mostrado preocupación por lo que podría desembocar en la guerra de redistribución de distritos.

El asambleísta californiano James Gallagher, líder de la minoría republicana, afirmó que Trump se equivocó al intentar conseguir nuevos escaños republicanos en otros distritos. Sin embargo, advirtió que la estrategia de Newsom, que el gobernador ha calificado de "combatir el fuego con fuego", era peligrosa.

"¿Avanzas combatiendo fuego con fuego, y qué pasa?", preguntó Gallagher. "Lo quemas todo."



