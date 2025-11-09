Texas demanda a Roblox por poner en riesgo a niños

AUSTIN, Texas.- Texas es el tercer estado en demandar a la plataforma, junto con docenas de demandantes privados que afirman que Roblox no hizo lo suficiente para proteger a sus hijos del contenido sexualmente explícito.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, está demandando a la plataforma de juegos en línea Roblox por supuestamente exponer a los niños a contenido sexualmente explícito y explotación, la última de una serie de demandas presentadas por su oficina contra las grandes empresas.

Texas es el tercer estado, después de Kentucky y Luisiana, en demandar a Roblox, alegando que la empresa no protege adecuadamente a los menores. En los últimos meses también se han presentado decenas de demandas privadas, principalmente por familias que afirman que sus hijos fueron víctimas de abuso sexual, explotación o exposición a contenido inapropiado mientras usaban la plataforma de juegos.

El jueves, un juez de California dictaminó que una demanda de alto perfil contra Roblox debe seguir su curso públicamente, después de que la compañía intentara resolverla mediante arbitraje privado.





Roblox se hace la víctima

En un comunicado, Roblox afirmó que comparte el compromiso de Paxton de mantener seguros a los niños y adolescentes en línea y señaló los "protocolos líderes en la industria" que ha empleado para proteger a los usuarios.

"Nos decepciona que, en lugar de colaborar con Roblox en este desafío que afecta a toda la industria y buscar soluciones reales, el Fiscal General haya optado por presentar una demanda basada en tergiversaciones y afirmaciones sensacionalistas", dijo un portavoz en un comunicado.

Paxton, quien aspira a desbancar al senador estadounidense John Cornyn en las primarias republicanas del próximo año, afirmó que la plataforma se había convertido en un "patio de recreo digital para depredadores donde el bienestar de nuestros hijos se sacrifica en el altar de la avaricia corporativa".

«Roblox debe hacer más para proteger a los niños de los depravados y pervertidos que se esconden tras una pantalla», declaró Paxton. «Cualquier empresa que permita el abuso infantil se enfrentará a todo el peso de la ley».





La jugada legal

En 2023, los legisladores de Texas reforzaron las leyes que obligan a las plataformas de redes sociales a proteger a los menores del contenido inapropiado en línea. Dicha legislación aún se encuentra en proceso de aprobación judicial y algunas partes han sido bloqueadas por considerarse inconstitucionalmente vagas.