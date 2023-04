Maestra demanda a escuela

RICHMOND, Virginia

Abby Zwerner, maestra de primer grado en la escuela primaria Richneck en Newport News, recibió un disparo en la mano y el pecho el 6 de enero mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su salón de clases. La maestra de 25 años pasó casi dos semanas en el hospital y requirió cuatro cirugías.

El tiroteo conmocionó a la comunidad militar de construcción naval y al país, y muchos se preguntaron cómo un niño tan pequeño podía acceder a un arma y dispararle a su maestro.

Nombra como demandados a la Junta Escolar de Newport News, al ex superintendente George Parker III, a la ex directora de Richneck Briana Foster-Newton y al ex subdirector de Richneck Ebony Parker.

Michelle Price, portavoz de la junta escolar, dijo por correo electrónico que la junta aún no había recibido la demanda y agregó que la división escolar remite toda la información de reclamos legales a su aseguradora.

"Nuestros pensamientos y oraciones permanecen con Abby Zwerner y su recuperación en curso", dijo un comunicado de la junta, llamando a la seguridad y el bienestar del personal y los estudiantes su máxima prioridad. "La Junta Escolar y el equipo de liderazgo de la división escolar continuarán haciendo lo que sea necesario para garantizar un entorno de enseñanza y aprendizaje seguro y protegido en todas nuestras escuelas".

George Parker, el ex superintendente, no respondió de inmediato un mensaje de teléfono celular. Un mensaje dejado en una lista de teléfonos celulares para Ebony Parker tampoco fue devuelto.

La abogada de Foster-Newton, Pamela Branch, dijo que no estaba al tanto de los informes de que el niño tenía un arma en la escuela el día del tiroteo.

"Señora Briana Foster-Newton defenderá enérgicamente cualquier cargo presentado en su contra como parte de la demanda presentada por Zwerner y responderá en consecuencia", dijo Branch en un comunicado.

James Ellenson, abogado de la familia del niño, dijo en un comunicado el lunes por la tarde que las "alegaciones en la denuncia en referencia al niño y su familia deben tomarse con cautela".

"Por supuesto, seguimos orando por la recuperación completa de la Sra. Zwerner", dijo Ellenson. "En cuanto a que todavía existe la posibilidad de cargos penales, no hay más comentarios".

Nadie ha sido acusado. El fiscal local dijo el mes pasado que el niño no será acusado, aunque hay una investigación en curso.

El superintendente fue despedido por la junta escolar y el subdirector renunció. Un portavoz del distrito escolar dijo que Newton-Foster todavía trabaja para el distrito escolar, pero se negó a decir qué puesto ocupa. La junta votó para instalar detectores de metales en todas las escuelas del distrito y comprar mochilas transparentes para todos los estudiantes.

"Las preocupaciones de los maestros sobre el comportamiento de John Doe (fueron) presentadas regularmente a la atención de la administración de la Escuela Primaria Richneck, y las preocupaciones siempre fueron desestimadas", dice la demanda. A menudo, después de que lo llevaban a la oficina, "regresaba a clase poco después con algún tipo de recompensa, como un dulce", dice la demanda.

Los padres del niño no accedieron a ponerlo en clases de educación especial donde estaría con otros estudiantes con problemas de comportamiento, dice la demanda.

La demanda describe una serie de advertencias que los empleados de la escuela dieron a los administradores en las horas previas al tiroteo, comenzando con Zwerner, quien fue a la oficina de Ebony Parker entre las 11:15 a. m. y las 11:30 a. m. y le dijo que el niño "estaba de un humor violento, " había amenazado con golpear a un niño de kindergarten y miró fijamente a un oficial de seguridad en el comedor. La demanda alega que Parker "no tuvo respuesta, negándose incluso a mirar a (Zwerner) cuando expresó sus preocupaciones".

Aproximadamente a las 11:45 am, dos estudiantes le dijeron a Amy Kovac, especialista en lectura, que el niño tenía una pistola en la mochila. El niño lo negó, pero se negó a darle su mochila a Kovac, dice la demanda. Zwerner le dijo a Kovac que había visto al niño sacar algo de su mochila y guardarlo en el bolsillo de su sudadera. Kovac luego buscó en la mochila pero no encontró un arma.

Kovac le dijo a Ebony Parker que el niño les había dicho a los estudiantes que tenía un arma. Parker respondió que sus "bolsillos eran demasiado pequeños para sostener una pistola y no hacían nada", dice la demanda.

Otro niño de primer grado, que estaba llorando, le dijo a un maestro que el niño "le había mostrado un arma de fuego que tenía en el bolsillo durante el recreo". Esa maestra se comunicó con la oficina y le dijo a una maestra de música, quien contestó el teléfono, lo que le dijo el niño.

UN HISTORIAL DE VIOLENCIA AL AZAR

En la demanda, los abogados de Zwerner dicen que todos los acusados sabían que el niño "tenía un historial de violencia al azar" en la escuela y en el hogar, incluido un episodio el año anterior cuando "estranguló y estranguló" a su maestra de jardín de infantes.

"Todos los demandados sabían que John Doe atacó a estudiantes y maestros por igual, y su motivación para herir estaba dirigida a cualquiera que se interpusiera en su camino, tanto dentro como fuera de la escuela", afirma la demanda.

Los funcionarios escolares sacaron al niño de Richneck y lo enviaron a otra escuela por el resto del año, pero permitieron que regresara al primer grado en el otoño de 2022, según la demanda. Lo colocaron en un horario modificado "porque estaba persiguiendo a los estudiantes por el patio de recreo con un cinturón en un esfuerzo por azotarlos", y estaba maldiciendo al personal y a los maestros, dice.