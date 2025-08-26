Arrestan a sujeto por presunto delito sexual

PROGRESO, Texas

Agentes de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza del Puerto de Entrada de Progreso detuvieron a un hombre buscado en Alton, Texas por un presunto delito sexual contra un niño.

La aprehensión del fugitivo ocurrió el sábado 23 de agosto, cuando oficiales de la CBP en el Puente Internacional de Progreso remitieron a Cirino Gutiérrez, ciudadano estadounidense de 49 años, para una inspección secundaria. Tras escoltar a Gutiérrez a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por delito grave por contacto sexual con un menor, emitida por el Departamento de Policía de Alton, Texas. Gutiérrez fue entregado a oficiales del Departamento de Policía de Alton para su traslado a la cárcel y la ejecución de la orden.

"Los oficiales de la CBP se encuentran frecuentemente con fugitivos buscados por diversos delitos, y los delitos sexuales contra menores siguen estando entre los más atroces", declaró el director del puerto, Michael Martínez, del Puerto de Entrada de Progreso/Donna. "La CBP continúa colaborando con sus aliados en la aplicación de la ley para llevar a los fugitivos ante la justicia y mejorar la seguridad de nuestras comunidades".

El Centro Nacional de Información Criminal es una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos.

Con base en información del NCIC, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar. Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.







