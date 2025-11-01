Aseguran a sujeto buscado por delito sexual de menor

DEL RIO, Texas

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. asignados al puerto de entrada de Del Río aseguraron a un hombre buscado por una orden de arresto pendiente por un delito grave de índole sexual contra un menor.

El 29 de octubre, agentes de la CBP en el Puente Internacional Del Río remitieron a un peatón, Miguel Maltos, de 20 años y ciudadano estadounidense, a una inspección secundaria. Tras llevar a Maltos a dicha revisión, la verificación biométrica en bases de datos policiales confirmó que existía una orden de arresto en su contra por delito grave de abuso sexual infantil, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Val Verde. Dicha oficina trasladó posteriormente a Maltos al Centro Correccional de Val Verde para el cumplimiento de la orden.



