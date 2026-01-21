Tiroteo en banco de Mission, rescatan a una persona

Las inmediaciones del IBC Bank de Mission, Texas fueron escenario de un tiroteo entre delincuentes y la policía del condado, dejando como saldo dos personas detenidas.

De acuerdo a lo señalado, los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en la institución bancaria que se encuentra entre Shary Road y Victoria, hasta donde un sujeto llegó para hacer un retiro de efectivo y pagar a los delincuentes; sin embargo, la policía recibió el aviso de este hecho.

Detalles confirmados sobre el tiroteo en Mission

En instantes, una patrulla del condado arribó al sitio, detectando la presencia de un par de sospechosos a bordo de un vehículo color blanco, el cual se encontraba en el estacionamiento del banco, siendo recibidos con disparos por parte de los criminales, hiriendo a uno de los agentes.

La acción fue respondida por los elementos de seguridad, generándose la situación de riesgo para los ciudadanos. Al poco tiempo, uno de los delincuentes resultó herido y el otro capturado.

Acciones de la policía tras el incidente en el banco

Ambos fueron enviados a un hospital para recibir atención médica debido a los impactos de bala recibidos. El área fue acordonada por el cuerpo de policía de Mission, en lo que se llevan a cabo las indagatorias y levantamiento de evidencias.

Impacto en la comunidad tras el tiroteo en Mission

El tiroteo ha generado preocupación entre los ciudadanos de la localidad, quienes exigen mayor seguridad en las instituciones financieras de la región.