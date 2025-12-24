Aumentan decomisos de drogas en El Paso

EL PASO, Texas

Durante octubre y noviembre, los dos primeros meses del año fiscal 2026, los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) aseguraron 470 libras (213.1 kilos) de drogas en puntos de revisión carreteros del Sector El Paso, 205 por ciento más que las 154 libras (68.03 kilos) aseguradas en el mismo lapso del año anterior.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el aseguramiento de cocaína sumó 179 libras (81.19 kilos), 562.9 por ciento más que las 27 (12.24 kilos) incautadas en octubre y noviembre del año pasado, y las 30 (13.60 kilos) libras de fentanilo superaron también las 0.05 (2.26 kilos) libras descubiertas el año pasado.

Las 48 (21.77 kilos) libras de mariguana aseguradas representaron una disminución del 61.90 por ciento respecto a las 126 libras (57.15 kilos) aseguradas en octubre y noviembre de 2024, mientras que las 213 libras (96.61 kilos) de metanfetaminas multiplicaron las 0.2 libras (0.09 kilos) aseguradas el año anterior.

"Como agencia de seguridad fronteriza del país, CBP está en primera línea contra las organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la seguridad y el bienestar de los estadounidenses. CBP está en una posición privilegiada para detectar, identificar e incautar drogas ilícitas como el fentanilo antes de que entren en nuestras comunidades", informó CBP durante su informe de estadísticas mensuales correspondiente a noviembre.

Durante todo el año fiscal 2025 (de octubre de 2024 a septiembre de 2025), los agentes responsables de la seguridad a lo largo de aproximadamente 432 kilómetros de la frontera de Nuevo México y parte de Texas con Chihuahua, aseguraron mil 816 libras de distintos narcóticos que ya habían ingresado al país pero fueron descubiertos en puntos de vigilancia.

En todo el año fiscal pasado realizaron 248 aseguramientos, 21 de ellos entre octubre y noviembre; mientras que los dos primeros meses del año fiscal 2026 sumaron 28 aseguramientos, de acuerdo con los datos oficiales.

Con 73 libras (33.11 kilos) aseguradas durante octubre y noviembre, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asignados a la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de El Paso incrementaron un mil 360 por ciento las incautaciones de fentanilo durante los dos primeros meses del año fiscal 2026, en comparación con las 5 libras (2.26 kilos) aseguradas el año anterior.



