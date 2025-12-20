Reporta CBP aumento en decomiso de narcóticos

LAREDO, Texas

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en ocho puertos de entrada del sur de Texas incautaron una cantidad significativa de narcóticos, dinero no declarado y armas durante el año fiscal 2025, distinguiéndose por un aumento combinado del 62 % en la incautación de narcóticos fuertes. El año fiscal 2025 comenzó el 1 de octubre de 2024 y finalizó el 30 de septiembre de 2025.

"Nuestros oficiales de primera línea de la CBP realizaron una labor excepcional en el año fiscal 2025, logrando un impresionante aumento del 62 % en la incautación de narcóticos fuertes en comparación con el año fiscal anterior", declaró Donald R. Kusser, Director de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Laredo. "Estas impresionantes cifras reflejan la verdadera historia: la dedicación de nuestros oficiales a la misión de seguridad fronteriza y su eficaz despliegue de experiencia, tecnología, perros y técnicas de puntería para ayudar a mantener nuestras fronteras seguras".

Durante el año fiscal 2025, los oficiales de la CBP en los ocho puertos de entrada que se extienden desde Brownsville hasta Del Río y que conforman la Oficina de Campo de Laredo incautaron 71,733 libras de narcóticos, cuyo valor estimado en la calle se estima en casi $674 millones. Específicamente, incautaron 3,453 libras de marihuana, 12,397 libras de cocaína, 54,994 libras de metanfetamina, casi 236 libras de heroína, 196 libras de fentanilo, $5.4 millones en dinero no declarado, 514 armas y 54,896 municiones. La cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo incautados en conjunto representan un aumento general del 62% en el número de narcóticos fuertes en comparación con el año fiscal 2024.

Los oficiales de CBP en los puertos de entrada de la Oficina de Campo de Laredo en el año fiscal 2025 también encontraron más de 89,038 personas inadmisibles, lo que representa una disminución significativa en comparación con el año anterior, lo que refleja la eliminación de CBP One y una postura sólida de aplicación de la ley migratoria bajo la Administración Trump.

Los especialistas agrícolas de CBP interceptaron 88.060 artículos de material animal y vegetal en cuarentena y 1.791 plagas.



