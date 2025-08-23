Decomisan meta valuada en más de 704 mil dólares

LAREDO, Texas

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puerto de Entrada de Laredo incautaron metanfetamina cuyo valor en la calle ascendía a más de $704,000.

"Esta importante incautación de metanfetamina es resultado directo de la impecable inspección de vehículos y la atención al detalle de nuestros oficiales", declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo. "Su vigilancia y compromiso con nuestra misión son vitales para proteger a nuestras comunidades y asegurar la frontera".

La incautación ocurrió el martes 19 de agosto en el Puente Colombia-Solidaridad, cuando un oficial de la CBP remitió a un ciudadano mexicano de 27 años que conducía una Ford Expedition 2008 para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron un total de 12 paquetes con 34.7 kg de presunta metanfetamina entre sus pertenencias.

Los narcóticos tienen un valor en la calle de $704,654.

La CBP incautó los narcóticos y el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal sobre la incautación.



