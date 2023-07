‘Entrevistas de miedo creíble’

SAN DIEGO, California

Cuando el gobierno de Estados Unidos se preparaba para implementar unas revisiones de asilo rápidas en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza hace unos meses, las autoridades prometieron una diferencia clave con respecto a la versión de la política de la presidencia de Donald Trump: los migrantes tendrían garantizado el acceso a un abogado.

Pero casi tres meses y miles de revisiones después, la promesa de acceso a los abogados parece en gran medida incumplida, según informes de grupos de defensa y entrevistas con personas directamente implicadas, algunas de las cuales hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente del asunto.

Las revisiones renovadas comenzaron en el Rio Grande Valley de Texas y se expandieron la semana siguiente a complejos de tiendas de campaña de similar extensión en Laredo y El Paso en Texas; Yuma, Arizona; y San Diego, todos centros de detención temporales de la Patrulla Fronteriza construidos desde 2021 con cientos de cabinas telefónicas para entrevistas.

Un grupo de abogados calcula que unos 100 inmigrantes han obtenido representación formal, y sólo cientos más han recibido asesoramiento informal a través de llamadas antes de los controles acelerados.

Jones Day, uno de los mayores bufetes de abogados del mundo, se ha asociado con el gobierno estadounidense para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a los inmigrantes.

El objetivo de las autoridades estadounidenses es completar las revisiones en 72 horas, el límite para retener a una persona según la política de la Patrulla Fronteriza. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el plazo acelerado está destinado a “proporcionar alivio más rápidamente a aquellos que son elegibles y para eliminar más rápidamente los que no lo son”. La AP ha solicitado en repetidas ocasiones visitar una instalación de cribado para comprender mejor el proceso.

Durante las revisiones, conocidas como “entrevistas de miedo creíble”, los inmigrantes deben convencer a un funcionario de asilo de que tienen una “posibilidad significativa” de convencer a un juez de que sufren persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. Si aprueban, suelen ser puestos en libertad en Estados Unidos mientras su caso avanza por el sistema.

PROYECTO FRONTERA

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que atiende a clientes a través del banco telefónico dirigido por Jones Day, señaló en un informe que seis de 23 clientes no tenían acceso a papel y bolígrafo para tomar notas.

Los abogados de Jones Day ocuparon los rangos más altos del gobierno Trump, incluido el asesor de la Casa Blanca Don McGahn. A pesar de los vínculos con el expresidente, que calificó el asilo de “farsa”, el bufete construyó una sólida práctica de representación gratuita de solicitantes de asilo conocida como “Proyecto Frontera”, que opera desde una oficina que abrió en 2017 a orillas del río Grande, en Laredo.