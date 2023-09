Exigen retiro de la Guardia Nacional

EL PASO, Texas

"Resulta que nuestras comunidades parecen estar en una zona de guerra, en donde del lado de Estados Unidos hay una acumulación de recursos militares, estatales y federales y del otro lado familias migrantes, gente que viene a pedir asilo y migrantes que vienen a buscar una mejor vida en este país", afirmó Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR).

Manifestó que no tiene sentido lo que se está viendo: una guerra en contra de los migrantes y quien la está encabezando y que la está apuntalando es el propio gobernador Greg Abbott con una actitud racista, xenofóbica y supremacista... y eso lo hace más complicado todavía y más dañino, destacó.

Y es que el insumo que hizo que de nueva cuenta los líderes pro derechos de los migrantes alzaran la voz fue el ataque a balazos que sufrió un ciudadano mexicano a manos de un elemento de la Guardia Nacional de Texas el pasado sábado 26 de agosto. "Esa fue la gota que derramó el vaso", expone El Diario de El Paso, en su edición digital.

No es la primera vez

De acuerdo con los activistas esta no es la primera vez que soldados de la Guardia Nacional de Texas han usado sus armas de una forma letal o casi letal.... "No sólo es ilegal el uso de fuerza letal, tampoco tienen la autoridad de hacerlo porque están haciendo la aplicación de leyes de migración que no les corresponde, le corresponde al Gobierno federal", apuntó García.

El uso de fuerza letal en contra de residentes, de migrantes o de personas fronterizas que no estaban armadas es inaceptable, no hay proporción, estableció el líder de BNHR tras enfatizar que ante ello están reaccionando con diferentes demandas como el retiro de los soldados y la Policía Estatal de la frontera al no ser de su competencia ese trabajo.

En el marco de las acciones emprendidas por la Coalición Frontera Texas en toda la línea divisoria los manifestantes locales se unieron a la iniciativa de la congresista federal Verónica Escobar, quien pidió que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inicie una investigación criminal a fondo sobre el incidente del pasado fin de semana en las márgenes del Río Grande.

"... en los últimos meses, nuestra nación ha sido testigo del impacto dañino que la Operación Lone Star ha tenido en nuestras comunidades. Nuestras comunidades fronterizas seguras ahora están llenas de alambre de concertina, barreras físicas, boyas, vehículos preparados y personal militar. El surgimiento de esta militarización financiada por el Estado está generando muertes innecesarias e innumerables abusos contra los derechos humanos y civiles", dijo García.

Protestan frente a convoy militar

Reunidos bajo uno de los puentes del Loop 375, que bordea el Barrio ´Chihuahuita´ y a menos de 100 metros de un convoy militar, expresó que lo que hace más grave la situación es que lo haga una institución que no tiene la autoridad de hacerlo, en este caso los soldados de la Guardia Nacional texana.

"Ellos no tendrían que estar aquí ni armados tratando de contener migrantes refugiados... ese no es su trabajo, es ilegal lo que están haciendo porque eso le corresponde al Gobierno federal", dijo indignado luego de culminar una marcha de protesta que inició en la iglesia del Sagrado Corazón, en el Segundo Barrio y terminó en el emblemático Barrio Chihuahuita.

Conminan al Gobierno federal

En su lucha dijo que en varias ocasiones han planteado sus inconformidades en audiencias de la Legislatura, "hemos mandado cartas al estado pero yo creo que la solución inmediata para que se retiren estos soldados no va a ser del gobernador Abbott sino tiene que ser del Gobierno federal.

"Tiene que tomar las riendas –el Gobierno federal– porque a ellos les corresponde esta zona. Nosotros estamos diciendo que este Gobierno no está haciendo lo suficiente, ellos tienen que reclamar su autoridad federal de la frontera", indicó al resaltar que se está delegando y renunciando a ella mientras Abbott y todos ellos están usurpando la autoridad federal.

Y es que para los activistas, tenían que venir a poner unas boyas ´asesinas´ para que el Gobierno federal reaccionara y decir con tibieza que las quitaran por favor. La realidad es que lo que se debe eliminar es toda la Operación Estrella Solitaria por ser anticonstitucional y muy costosa para los contribuyentes.

"No podemos seguir permitiendo que sea tanto dinero invertido y que no está haciendo a nuestras comunidades más seguras. Lo único que están haciendo es intimidar a esas comunidades.