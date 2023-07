Jueza avala adquisición de Activision Blizzard

SAN FRANCISCO, California

Los reguladores en Estados Unidos desean impedir al acuerdo, al considerar que perjudica la competencia.

La jueza Jacqueline Scott Corley declaró en su fallo que la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) "no ha demostrado la probabilidad de que prosperará su aseveración de que esta fusión vertical particular en esta industria específica podría reducir sustancialmente la competencia. Al contrario, la evidencia apunta a que habrá más acceso de los consumidores a Call of Duty y otros contenidos de Activision".

Microsoft parecía tener las de ganar en la audiencia de cinco días que concluyó el mes pasado en un tribunal de San Francisco. En el proceso hablaron el CEO de Microsoft Satya Nadella y el de Activision Blizzard, Bobby Kotick, y ambos prometieron mantener el acceso a Call of Duty, el exitoso videojuego de Activision, para quienes lo juegan en consolas _particularmente la PlayStation de Sony— que le hacen competencia al Xbox de Microsoft.

"Nuestra fusión beneficiará a consumidores y a trabajadores. Estimulará la competencia en vez de permitir que líderes establecidos del mercado continúen dominando nuestra industria de rápido crecimiento", expresó Kotick en un comunicado escrito.





Las acciones de Activision Blizzard Inc aumentaron 5% tras el fallo.

La FTC, que vela por el cumplimiento de las leyes antimonopolio, le había pedido a Corley bloquear temporalmente el acuerdo para dar tiempo a que un juez interno de la agencia lo revise en agosto.

Ambas compañías sugirieron que tal demora efectivamente les obligaría abandonar el acuerdo, el cual firmaron hace casi 18 meses. Microsoft ha prometido pagarle a Activision 3.000 millones de dólares si el acuerdo no se concretaba para el 18 de julio.

El caso es una prueba importante para el escrutinio de la industria tecnológica por parte de la FTC bajo su presidenta Lina Khan, quien fue designada por el presidente Joe Biden en 2021 por sus duras posturas hacia lo que ella considera conductas monopólicas de empresas como Amazon, Google y Meta.

Hace poco, otro juez rechazó el intento de la FTC de impedir la adquisición por parte de Meta de la empresa de ejercicios y realidad virtual Within Unlimited.