Culpan a jefe de Policía Escolar de Uvalde

El jefe de Policía al que muchos culpan de no haber enviado agentes con mayor rapidez para detener un tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, es también el jefe de la pequeña fuerza policial del sistema escolar, una unidad dedicada normalmente a establecer una buena relación con los estudiantes y actuar en caso de peleas ocasionales.

"La mentalidad táctica y conceptual definitivamente existe en Texas", dijo Joe McKenna, superintendente adjunto del distrito escolar de Comal en Texas y ex subdirector del centro de seguridad escolar del estado.

Un hombre armado mató el martes a 19 estudiantes y dos maestras en la escuela primaria Robb. Cuando los estudiantes llamaron al número de emergencias 911, los policías esperaron más de una hora para irrumpir en el salón de clases después de seguir al atacante al interior del edificio.

El jefe de policía del distrito, Pete Arredondo, decidió que los agentes deberían esperar antes de confrontar al pistolero porque creían que estaba encerrado dentro de las aulas contiguas y que los niños ya no estaban en riesgo, aseguraron las autoridades el viernes.

"Fue la decisión equivocada'', admitió Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, en una conferencia de prensa el viernes.

Un grupo de agentes tácticos de la Patrulla Fronteriza participarían más tarde en un enfrentamiento a disparos con el atacante y lo matarían, dijeron las autoridades. Arredondo no pudo ser contactado de momento el viernes por The Associated Press para conocer su punto de vista.

En todo Estados Unidos, los policías que trabajan en las escuelas tienen la tarea de vigilar quién entra y sale, tratando de generar confianza para que los estudiantes se sientan cómodos acudiendo a ellos cuando tengan problemas, enseñando programas contra el abuso de sustancias y, ocasionalmente, haciendo arrestos.

El departamento de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde dice en su sitio web que su objetivo principal es "mantener un entorno seguro y protegido para que nuestros futuros líderes aprendan y nuestros líderes actuales eduquen mientras forman asociaciones con estudiantes, maestros, padres y la comunidad mientras se hacen cumplir las leyes y se reducen los temores''.

Peter Arredondo, completó un curso de capacitación para tiradores activos en diciembre, informó NBC News.

Según los registros públicos de la Comisión de Cumplimiento de la Ley de Texas obtenidos por la cadena estadounidense, concluyó el curso "Mandato de entrenamiento de tirador activo" el 17 de diciembre de 2021.

De acuerdo con NBC News, el curso de capacitación enseña a los participantes sobre cómo "comparar/contrastar un evento de tirador activo y una crisis de rehenes o barricadas".

En lugar de enviar oficiales, dedicó tiempo a encontrar las llaves que le permitirían ingresar a la escuela, según McCraw.

En medio de la balacera, al menos dos niños llamaron al 911, uno de los cuales pidió ayuda; una niña llamó al 911 más de cinco veces, dijo McCraw.