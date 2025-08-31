Recibe 9 años de cárcel por tiroteo fatal en 2022

Edinburg, Tx.- Jayson Martínez González que fue descrito como un "reptil", se declaró culpable de asesinato en un tiroteo mortal en 2022 en McAllen.

Según los registros judiciales del condado de Hidalgo, Martínez González fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de asesinato por la muerte de Jesús Sánchez. González recibió 741 días de prisión.

El tiroteo ocurrió el 20 de diciembre de 2022 en una residencia cerca de Oakland Avenue y South 19 1/2 Street, donde los agentes de policía de McAllen encontraron el cuerpo de Sánchez.

Según una denuncia penal, González fue descrito por testigos como un "reptil" debido a los tatuajes que le cubrían el rostro. Admitió haber caminado hacia la residencia con un segundo hombre, identificado como Reinaldo Sánchez Jr.

Según los registros, González anteriormente había escrito previamente una carta al juez afirmando su inocencia y nombró a Reinaldo como el asesino.

Reinaldo enfrenta cargos de asesinato y posesión de arma de fuego por parte de un delincuente. Su audiencia preliminar está programada para el 10 de septiembre.

