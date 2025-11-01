Aumentan costos para el cuidado de la salud

AUSTIN, Texas

Se prevé que las primas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible aumenten un 35,2 % en promedio en Texas cuando comience el período de inscripción abierta el 1 de noviembre, como consecuencia de la respuesta de la industria de seguros al aumento de los costos y la probabilidad de que expiren los créditos fiscales para las primas.

El impacto de este aumento porcentual será más pronunciado en Texas que en todos los demás estados, excepto cinco. La prima mensual promedio de referencia —la prima del segundo plan plata de menor costo, que se utiliza para calcular el monto de los créditos fiscales— para una persona de 40 años era de $489, antes de aplicar los créditos fiscales, para 2025. La organización de políticas de salud KFF descubrió que las aseguradoras de Texas cobran a los inscritos en la ACA $661 en promedio por los planes de referencia en 2026. Este fue el mayor cambio porcentual desde 2018.

La organización también descubrió que las primas promedio aumentaron más rápidamente entre los estados que utilizan Healthcare.gov, como Texas, en comparación con los estados que operan sus propios mercados de intercambio estatales.

El importe que las personas pagan por sus primas aumentaría más drásticamente que la subida de tipos subyacente debido al vencimiento de los créditos fiscales mejorados para las primas.

En 2021, los demócratas en el Congreso ampliaron el grupo de beneficiarios de los créditos fiscales para primas de seguro médico mejorados —que se pagan directamente a las aseguradoras para subsidiar el costo de las primas— y establecieron límites máximos variables en la cantidad de ingresos que las personas podían destinar a su seguro médico. Sin embargo, estos créditos expirarán a finales de 2025, lo que significa que muchos inscritos en la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) deberán pagar una mayor proporción de su prima.

Actualmente, los afiliados con ingresos entre el 100 % y el 150 % del límite federal de pobreza pueden acceder a planes gratuitos; sin embargo, si los créditos expiran, deberán pagar entre el 2.1 % y el 4.19 % del costo de su prima, según sus ingresos. Cuanto mayores sean los ingresos de una persona, mayor será el porcentaje de la prima que deberá pagar.

A nivel nacional, KFF estimó que los pagos promedio de las primas de los clientes de la ACA se duplicarán con creces, aumentando en un 114 % cuando se incluyan los créditos fiscales.

Las aseguradoras citaron la reversión de los créditos fiscales inminentes como motivo para aumentar las tarifas en sus solicitudes iniciales durante el verano. Con el período de inscripción abierta comenzando el 1 de noviembre, el Congreso aún no ha actuado. Los demócratas se negaron a votar un proyecto de ley respaldado por los republicanos para financiar temporalmente al gobierno a menos que los republicanos, que controlan la mayoría en ambas cámaras, abordaran el tema de los créditos que expiran; hasta el momento, el cierre del gobierno se ha prolongado durante 31 días con ambos partidos en un punto muerto.

Los inscritos en la ACA pueden seleccionar planes de diferentes niveles metálicos, cada uno con diferentes niveles de cobertura, primas y gastos de bolsillo.

KFF descubrió que las primas promedio en Texas están aumentando este año en todos los niveles de metales. Entre 2025 y 2026, la prima del plan bronce, el de menor costo, aumentará un 19.7 %, la del plan plata un 35.1 % y la del plan oro un 31.9 %.

El costo de las primas individuales depende de varios factores, como la aseguradora, el tipo de plan, la edad del asegurado y la región. El monto del crédito fiscal para las primas se determina según los ingresos esperados.

Se prevé que Texas se vea afectado de manera desproporcionada por la expiración de los créditos fiscales, ya que cuenta con más beneficiarios de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) —casi 4 millones— que cualquier otro estado, con excepción de Florida. Al ser uno de los diez estados que nunca ampliaron Medicaid a personas con ingresos superiores al 100 % del límite federal de pobreza, la ACA ha sido un factor clave para el aumento de la cobertura entre los texanos de bajos ingresos. Casi dos tercios de los texanos que obtienen cobertura a través de la ACA ganan menos del 150 % del límite federal de pobreza: $23,475 para una persona o $48,225 para una familia de cuatro.

Sin los créditos fiscales ampliados, los tejanos de bajos ingresos, acostumbrados a no pagar primas, podrían verse obligados a cambiar de plan o cancelar su cobertura al conocer el costo de su plan para 2026. La expiración de los créditos fiscales también restablecería el umbral de ingresos equivalente al 400 % del nivel federal de pobreza para acceder a los subsidios, lo que significa que los más de 126,000 tejanos en ese rango de ingresos que cuentan con cobertura de la ACA experimentarán aumentos significativos en sus primas.

Las estimaciones varían entre las distintas organizaciones de políticas de salud, pero se prevé que cientos de miles, si no más de un millón, de tejanos cancelen su cobertura de seguro médico debido al aumento de las primas de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA). KFF ofrece una calculadora para que los inscritos en la ACA sepan cuánto aumentarían sus primas, y los tejanos pueden comparar planes en Healthcare.gov.

Impacto desproporcionado

Texas tiene la segunda población más grande bajo ACA después de Florida

2 de cada 3 inscritos ganan menos de $23,475 anuales (individual)

Es uno de 10 estados que nunca expandió Medicaid

Las primas aumentarán en todos los niveles: Bronce (+19.7%), Plata (+35.1%), Oro (+31.9%)



