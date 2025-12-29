Detienen a implicados en crimen ocurrido en Donna

El Departamento de Policía de Donna informó que un hombre originario de Weslaco y una menor de 17 años fueron detenidos y enfrentan cargos de homicidio, luego de que el cuerpo de un hombre de 29 años fuera localizado el sábado en el hotel Texas Inn.

Los detenidos fueron identificados como Oscar Rodríguez, de 20 años, y una joven de 17 años originaria de Alamo, cuyos datos personales se mantienen reservados por ser menor de edad. Ambos fueron arrestados como parte de la investigación.

¿Cómo ocurrió el homicidio en el hotel Texas Inn?

Como se reportó previamente, oficiales de la Policía de Donna acudieron al hotel ubicado en 2005 E. Expressway 83, para realizar una inspección de bienestar ("wellness check"), donde localizaron el cuerpo sin vida.

El domingo, autoridades identificaron a la víctima como Cosme Iriarte, de 29 años, residente de Donna.

Detalles sobre los detenidos por homicidio en Donna

De acuerdo con la información disponible, los investigadores no consideran que exista una amenaza activa para la comunidad en general, señaló el departamento en un comunicado.

Rodríguez y la adolescente enfrentan cargos por homicidio y alteración de evidencia, con una fianza fijada en 1.25 millones de dólares para cada uno.

Acciones de la autoridad tras el hallazgo del cuerpo

Las autoridades solicitan a cualquier persona con información relacionada con el caso comunicarse al Departamento de Policía de Donna al 956-464-4481, o de forma anónima a Donna Crime Stoppers al 956-464-8477.