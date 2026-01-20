Se incrementan cruces en puentes internacionales

Los ingresos en los puentes internacionales propiedad del condado de Cameron y los ingresos asociados aumentaron en el primer trimestre del año fiscal 2026, según el último informe.

El nuevo año fiscal comenzó el 1 de octubre. El primer trimestre (octubre-diciembre) vio un aumento de 49,887 cruces de vehículos y peatones en comparación con el primer trimestre del año fiscal 2025, dijo el condado.

En correspondencia con el aumento del tráfico, el sistema de puentes también registró un aumento de ingresos de casi 1,2 millones de dólares durante los tres meses, un incremento del 21,6% respecto del primer trimestre anterior.

"Si bien estas cifras reflejan solo el primer trimestre del año fiscal 2026, la tendencia indica que es probable que el condado de Cameron experimente un crecimiento continuo tanto en el tráfico transfronterizo como en los ingresos relacionados durante el resto del año fiscal en comparación con el año fiscal 2025", dijeron los funcionarios.

"Los ingresos generados a través de las tarifas del cruce fronterizo respaldan la capacidad del condado de mantener la estabilidad financiera y al mismo tiempo ayudan a compensar los costos operativos", dijo el juez del condado Eddie Treviño Jr.

"Estas fuentes de ingresos adicionales contribuyen a reducir la carga fiscal general de los residentes y se alinean con el compromiso del condado de Cameron con la responsabilidad fiscal y la diversificación de las fuentes de financiación para garantizar la sostenibilidad a largo plazo", dijo.

El administrador del condado, Pete Sepulveda Jr., indicó que el Puente Internacional Gateway, en el centro de Brownsville, experimentó un aumento del 9% en el tráfico de vehículos de pasajeros. El Puente Internacional de Veteranos registró un aumento de tan solo el 3% en el tráfico de pasajeros, pero del 10% en el tráfico comercial, con respecto al trimestre anterior, añadió.

El Puente Internacional de Libre Comercio en Los Indios, ocho millas al sur de Harlingen/San Benito, disfrutó de un aumento del 30% en el tráfico comercial, mientras que el tráfico de vehículos de pasajeros aumentó sólo levemente, según Sepúlveda.

"Creo que hubo un aumento de alrededor del 1 o 2%, algo así como un nivel estable, pero los vehículos comerciales tuvieron un muy buen desempeño", dijo.

Sepúlveda dijo que el aumento considerable del tráfico comercial en Los Indios probablemente se deba a que las compañías de camiones se dieron cuenta en los últimos años de que es un cruce fácil con tiempos de espera relativamente cortos en comparación con otros puertos de entrada.

"Esa tendencia ha continuado, lo cual es realmente útil", dijo. "Hemos visto un aumento en el comercio, lo cual también es una buena señal".

Los funcionarios del condado temían que las políticas de la administración Trump deprimieran el comercio transfronterizo, aunque hasta ahora no ha sido un problema, al menos no en el condado, según Sepulveda.

"No he tenido la oportunidad de ver otros puentes nacionales a lo largo de la frontera suroeste, pero seguro que en el condado de Cameron ese no es el caso", dijo.

Sepúlveda afirmó que los cruces de puentes se han recuperado casi por completo tras la pandemia, cuando se desplomaron. Si bien no han cerrado la brecha por completo, las cifras son muy similares e incluso podrían haber superado las de antes de la COVID-19, añadió.

Sepulveda dijo que, dado que un importante proyecto de modernización comenzará en Gateway "en cualquier momento", no está seguro de cuál será el impacto en los cruces de vehículos de pasajeros.

"Estoy seguro de que tendrá algún impacto, pero el tráfico es simétrico, así que, si lo perdemos en un punto de acceso, irá al puente de los Veteranos", dijo. "Es cuestión de esperar, pero no me preocupa porque, como saben, lo perderemos en un puente y lo recuperaremos en el otro".

Sepúlveda dijo que el condado trabajará arduamente para mantener al público informado e idealmente, poder evitar cierres significativos de carriles para vehículos de pasajeros en Gateway durante la construcción.

También está prevista para este trimestre la adquisición por parte del condado de la parte estadounidense del Puente Internacional Brownsville-Matamoros, actualmente propiedad de Union Pacific. Una vez concretada, esta operación añadirá un cuarto puente al sistema del condado y constituirá una importante fuente de ingresos, afirmó Sepúlveda.



