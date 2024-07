Autoridades investigan por qué Crooks intentó matar a Trump

WASHINGTON , DC

El hombre de 20 años que aparentemente intentó asesinar al expresidente Donald Trump llamó por primera vez la atención de las fuerzas de seguridad en el mitin del sábado cuando los espectadores le vieron actuando de forma extraña ante el evento. El aviso provocó una búsqueda frenética, pero los agentes no pudieron encontrarle hasta que consiguió llegar a un tejado y empezó a disparar.

Tras el tiroteo que mató a un espectador, los investigadores buscaban pistas sobre qué podría haber llevado a Thomas Matthew Crooks, de Bethel Park, Pensilvania, a realizar el chocante ataque. El FBI dijo que lo investigaba como un posible acto de terrorismo, pero la ausencia de un motivo ideológico claro del hombre abatido por el Servicio Secreto hizo que proliferasen las teorías de la conspiración.

"Insto a todo el mundo, todo el mundo, por favor no hagan suposiciones sobre sus motivos o sus afiliaciones", dijo el presidente, Joe Biden, en declaraciones el domingo desde la Casa Blanca. "Dejen que el FBI haga su trabajo y sus agencias asociadas hagan su trabajo. He dado instrucciones de que esta investigación sea exhaustiva y rápida".

El FBI cree que Crooks, que tenía materiales para fabricar bombas en el auto que llevó al mitin, actuó por su cuenta. Los investigadores no han encontrado comentarios amenazantes en cuentas de redes sociales ni posiciones ideológicas que pudieran ayudar a explicar qué le llevó a atacar a Trump antes de que el Servicio Secreto se llevara del escenario al virtual candidato republicano a la presidencia, con la cara manchada de sangre.

Trump dijo en redes sociales que una bala había perforado la parte superior de su oreja derecha, pero sus asesores dijeron que estaba "muy animado" antes de llegar el domingo a Milwaukee para la Convención Nacional Republicana. Dos espectadores sufrieron heridas graves y un exjefe de bomberos de la zona, Corey Comperatore, murió. El gobernador de Pensilvania dijo que Comperatore, de 50 años, había muerto como un héroe al lanzarse sobre su familia para protegerla.

Parientes de Crooks no respondieron a numerosos mensajes de The Associated Press. Su padre, Matthew Crooks, le dijo a la cadena CNN el sábado por la noche que estaba tratando de dilucidar "qué diablos está pasando", pero no haría declaraciones sobre su hijo sino hasta después de que hablara con la policía. Un funcionario del FBI les dijo a reporteros que la familia de Crooks está cooperando con los investigadores.

Varios asistentes al acto dijeron a los agentes de la policía local que Crooks actuaba de forma sospechosa y rondaba cerca de los detectores de metales, según un agente de seguridad que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar la investigación. Entonces se dijo a los agentes que Crooks estaba trepando una escalera, dijo el funcionario. Los agentes le buscaron, pero no pudieron encontrarlo antes de que llegara al tejado.

Un agente de la policía local subió a la azotea y se encontró con Crooks, que se volvió hacia él justo antes de que el agente se pusiera a cubierto, según el jefe de la policía del condado Butler, Michael Slupe. El agente no podía sacar el arma en esa situación, añadió. Retrocedió por la escalera y Crooks disparó rápidamente en dirección a Trump, dijo Slupe. Fue entonces cuando los francotiradores del Servicio Secreto lo abatieron, dijeron dos funcionarios, quienes hablaron con la AP a condición de guardar el anonimato a fin de poder declarar sobre una investigación en curso.

Agentes del FBI dijeron el domingo que investigaban el pasado de Crooks y su actividad en redes sociales mientras trabajaban en conseguir acceso a su celular. La app de mensajería Discord, una plataforma popular entre personas que juegan en línea, dijo que Crooks parecía haber tenido una cuenta, pero la usaba poco y no en los últimos meses. No había indicios de que utilizara su cuenta para fomentar la violencia o comentar sus posiciones políticas, según un vocero de Discord.