Persecución del DPS termina con volcadura; aseguran 11 migrantes

LAREDO, Texas.- Una persecución policial terminó con un vehículo volcado y 11 migrantes asegurados este miércoles al mediodía, informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:10 p.m., cuando un agente estatal (trooper) observó una camioneta Lincoln Navigator modelo 2015 circulando a gran velocidad con dirección sur. Al intentar detenerla, el conductor aceleró e inició una huida.

¿Cómo ocurrió la persecución policial en Texas?

Durante la persecución por Camino a las Minas, el conductor de la Navigator perdió el control del vehículo e impactó contra una camioneta Chevrolet de color gris. Tras la colisión, la Lincoln se volcó.

El presunto traficante, identificado como "coyote", logró salir del vehículo y huyó a pie, pero fue localizado y capturado minutos después escondido debajo de otro automóvil. Resultó con lesiones y fue trasladado a un hospital para su evaluación. Una vez dado de alta, será encarcelado.

Detalles confirmados sobre los migrantes asegurados

Los once ocupantes de la Navigator, ciudadanos de Guatemala, El Salvador y México, fueron encontrados apiñados en el interior del vehículo. No reportaron lesiones graves y fueron puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento migratorio.

El conductor de la camioneta Chevrolet impactada resultó ileso. Las autoridades continúan con la investigación del caso.

