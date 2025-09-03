Imponen el nombre de juez al Juzgado de Paz

HIDALGO, Texas.- La Corte de Comisionados del Condado de Hidalgo rindió un emotivo tributo a la memoria del Juez Jesús E. Morales, un servidor público destacado que dedicó más de 30 años de su vida al servicio del condado.

A continuación, te presento los detalles clave:

La Corte de Comisionados votó unánimemente para cambiar el nombre del edificio propiedad del Condado de Hidalgo, anteriormente conocido como Juzgado de Paz del Precinto 1, Pl. 2.

Nuevo Nombre

El edificio ahora se llamará Juzgado Jesús E. Morales, en honor a la destacada trayectoria del juez.

El Juez Morales demostró gran valentía, honor, humildad, dedicación y compromiso en su servicio al condado.

Su contribución positiva a las comunidades del Condado de Hidalgo será recordada por siempre.

El Comisionado David Fuentes destacó la importancia de honrar la memoria del Juez Morales, quien sirvió al condado durante más de tres décadas.