Frustran un intento de contrabando humano

ZAPATA, Texas

Según informes, un grupo de personas indocumentadas fue visto siendo recogido por un conductor que se desplazaba en un Cadillac, quien al percatarse de la presencia de las autoridades, huyó a pie junto con sus ocupantes. Sin embargo, gracias a la eficaz coordinación entre el Departamento de Seguridad Pública (DPS), la Patrulla Fronteriza y Operaciones Aéreas, todos los involucrados fueron detenidos en poco tiempo, Ni siquiera el camuflaje, a menudo utilizado para evitar ser detectados, impidió su captura..

El conductor, actualmente bajo custodia, se enfrentará a cargos graves bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos, Sección 1324, que se refiere al Transporte y Albergue de Inmigrantes Indocumentados.

Además, se le sumará una acusación por evadir el arresto. Por su parte, las personas que fueron contrabandeadas serán procesadas bajo el Título 8, Sección 1325, que prohíbe la entrada ilegal al país.

Este evento resalta la importancia del trabajo en equipo para preservar la seguridad en nuestras fronteras. Mantener la vigilancia es esencial, y cualquier actividad sospechosa debe ser reportada a las autoridades. Para ello, la Patrulla Fronteriza ha habilitado una línea directa al 1-800-343-1994.



