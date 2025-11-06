Cae ´coyote´ con 21 indocumentados

SARITA, Texas.- Un hombre enfrenta cargos federales por contrabando después de que agentes de la Patrulla Fronteriza en el puesto de control de Sarita encontraran a 21 personas escondidas detrás de una pared falsa en un camión con remolque que transportaba papayas mohosas y podridas.

Rodolfo Hernández-Pérez está acusado de usar un vehículo para introducir personas ilegalmente al país.

Hernández fue arrestado el sábado alrededor de la 1:45 a. m. cuando llegó en un camión Volvo azul que remolcaba un remolque blanco al puesto de control.

Durante una inspección de inmigración, Hernández le dijo a un agente de la Patrulla Fronteriza que estaba solo y que transportaba papayas, según una denuncia penal.

Después de que un perro policía alertara sobre el remolque, los agentes remitieron a Hernández para una inspección secundaria.

Durante esa inspección, los agentes de la Patrulla Fronteriza notaron un panel de plástico duro en la pared delantera del remolque que estaba atornillado a la pared. Luego comenzaron a quitar los tornillos y, una vez que se retiró el panel, los agentes encontraron una lámina de vinilo recién sellada frente a una pieza de madera contrachapada, según la denuncia

Después de retirar la cubierta, los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a 21 personas detrás del muro falso, todas ellas indocumentadas.

Según la denuncia, las personas eran de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Vietnam y Nicaragua.

Más tarde ese día, alrededor de las 9:15 a. m., un investigador determinó que no había forma de escapar para las personas escondidas detrás del muro falso, según la denuncia.

La denuncia señala que "la mayoría de las papayas estaban cubiertas de moho y comenzaban a pudrirse".

Durante una entrevista con un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Hernández dijo que condujo el camión con remolque desde California y llegó a Houston el viernes pasado, donde comenzó a buscar trabajos de camionero en Facebook Marketplace.

Dijo que un hombre llamado "Luis" lo contactó y le dijo que un conductor lo había abandonado y había dejado un camión con remolque cargado de productos agrícolas al costado de la autopista, según la denuncia

Hernández dijo que "Luis" estaba dispuesto a pagarle 2500 dólares para que recogiera el camión con remolque y lo entregara en Houston. Dijo que aceptó y recogió el remolque

Los investigadores descubrieron una conversación de mensajes en Facebook Messenger entre "Luis" y Hernández, donde el hombre le dijo a Hernández que se dedicaría al contrabando de personas. Hernández afirma que no estaba dispuesto a transportar personas y que "Luis" le ofreció transportar papayas en su lugar, según la denuncia.

Compareció por primera vez ante el tribunal federal de Corpus Christi el lunes, frente a la jueza magistrada estadounidense Julie K. Hampton, quien ordenó su detención sin fianza, según muestran los registros judiciales.