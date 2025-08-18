Decomisan contrabando de cerveza mexicana en Laredo

LAREDO, Texas

Fueron aseguradas en una vivienda de esta ciudad, cerca de 7 mil botellas y botes de cerveza mexicana de diversas marcas, carga con un valor comercial estimado en 34 mil dólares, serán destruidas.

La Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC), informó este viernes 15, de tal aseguramiento y en su comunicado incluye que se trata de una investigación de aproximadamente un año de duración.

No se dieron mayores detalles, se desconoce la ubicación de la casa del decomiso, no se sabe si hay arresto o cualquier otro dato.

La averiguación inició cuando agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) encontraron en uno de los puentes internacionales entre ambos Laredos, la cantidad de poco más de 200 litros de cerveza, bebidas no declarada para su importación, quien las trajo a Estados Unidos nunca dijo nada, ni hizo el menor intento de pagar el tributo, ni las cruzó con pedimento comercial, nada.

La Unidad de Delitos Financieros de TABC, junto con gente de ICES, HSI y IRS dieron este golpe a los contrabandistas este viernes 15 de agosto.

El comunicado de TABC dice que indagatorias arrojaron que las cervezas serían llevadas o están siendo dirigidas a los estados de Oklahoma, Illinois y Nueva York.

La casa del hallazgo es un domicilio utilizado como bodega clandestina. Toda cantidad de bebidas alcohólicas que excedan lo permitido para una importación personal, deben ser ingresadas al país mediante los procedimientos comerciales correspondientes, con documentación de pedimento aduanero.

El alcohol es sujeto a impuesto estatal y a observar medidas de calidad. Thomas Graham Director Ejecutivo de TABC, dijo que bebidas de contrabando, son una competencia desleal e irregular para los fabricantes legales que si cumplen con todo, como el pago de tributo y cuotas por importación, entre otros requisitos y desembolsos. El caso sigue bajo investigación por TABC y HSI.



