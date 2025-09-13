Contrabandeaba meta en envoltorios de Taco Bell

LAREDO, Texas

Un ciudadano mexicano de 57 años fue declarado culpable de conspiración para importar 50 gramos o más de metanfetamina, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

El jurado deliberó durante aproximadamente 30 minutos antes de condenar a José Luis Valverde-Ramos después de un juicio de dos días.

El 14 de junio, Valverde-Ramos condujo un Mitsubishi Outlander con placas mexicanas hasta el Puente Internacional Lincoln-Juárez en Laredo.

Al ser interrogado, Valverde-Ramos dijo que iba a Dallas para un tratamiento de presión arterial. Las autoridades detectaron anomalías en el techo del vehículo y lo remitieron a una inspección secundaria.

En el juicio, el jurado escuchó que una radiografía reveló que el vehículo tenía un compartimento modificado, no original de fábrica, en el techo, controlado electrónicamente. Las autoridades descubrieron ocho paquetes tubulares dentro de la caja, cada uno envuelto en plástico transparente con envoltorios de Doritos Locos de Taco Bell.

El campo de bultos dio positivo para metanfetamina que tenía un peso total de 51,15 kilogramos.

El jurado escuchó a Valverde-Ramos preguntar si se había encontrado un GPS en el vehículo, alegando que alguien lo contactó para informarle de su llegada a Laredo, aunque no había compartido su ubicación. También vieron fotos del vehículo modificado y escucharon mensajes de voz de otras personas que le indicaban dónde y cuándo cruzar a Estados Unidos.

La defensa argumentó que Valverde Ramos desconocía los narcóticos. El jurado no quedó convencido y lo declaró culpable de los cargos.

La jueza federal de distrito Marina García Marmolejo presidió el juicio y fijó la sentencia para el 9 de diciembre. En ese momento, Valverde-Ramos enfrenta un mínimo de 10 años y hasta cadena perpetua en una prisión federal, así como una posible multa máxima de 10 millones de dólares.

Valverde-Ramos permanecerá bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas – Investigaciones de Seguridad Nacional llevó a cabo la investigación con la asistencia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.

Los fiscales federales adjuntos Bryan Oliver y Leslie Cortez procesaron el caso.







